Hombre Pierde la Vida Dentro de Gimnasio en la Colonia Misión del Sol, al Norte de Hermosillo

Un hombre de 55 años perdió la vida, por un presunto infarto fulminante, dentro de un gimnasio ubicado en la colonia Misión del Sol al norte de Hermosillo, Sonora.

Hombre Pierde la Vida Dentro de Gimnasio en la Colonia Misión del Sol, al Norte de HermosilloFoto: Archivo N+

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Un infarto fulminante cobra la vida de un hombre en un gimnasio de Misión del Sol, Hermosillo. Descubre los detalles de este acontecimiento.

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