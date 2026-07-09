Hombre Pierde la Vida Dentro de Gimnasio en la Colonia Misión del Sol, al Norte de Hermosillo

Un hombre de 55 años perdió la vida la mañana de este jueves mientras se ejercitaba en el interior de un gimnasio, ubicado en la colonia Misión del Sol, al norte de Hermosillo, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad.



El hecho se registró alrededor de las 6:00 de la mañana, en el establecimiento localizado sobre las calles Israel González y avenida Cinco, donde se reportó que una persona se encontraba inconsciente.



A la llegada de los cuerpos de auxilio, el hombre ya no contaba con signos vitales.

Aparentemente el hombre habría perdido la vida por un infarto fulminante

Paramédicos de la Cruz Roja que intentaron brindarle los primeros auxilios, indicaron que al parecer el deceso pudo haber sido provocado por un posible infarto fulminante, lo cual fue confirmado por el Servicio Médico Forense, Semefo.



Personal del Semefo acudió al sitio, pero al percatarse que al parecer se trató de muerte natural, se retiraron del lugar y el cuerpo fue trasladado por personal de una funeraria a sus instalaciones, para los procesos legales correspondientes.