Impuesto a Herencias: ¿De Cuánto Sería el Gravamen Propuesto y Para Quiénes Aplicaría?

La posibilidad de crear un impuesto a las herencias en México volvió a generar polémica luego de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, abriera un debate para que las herencias y los legados dejen de estar exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La discusión escaló hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que su gobierno no impulsará un nuevo gravamen sobre las herencias y afirmó que no está de acuerdo con la propuesta.

¿De cuánto sería el impuesto a las herencias?

Hasta el momento no existe un porcentaje definido. Aunque en redes sociales se ha difundido que el gravamen sería del 46%, Lenia Batres nunca ha presentado una iniciativa con esa tasa ni ha planteado un porcentaje específico.

Lo que la ministra ha sostenido es que las herencias representan un ingreso para quien las recibe y, por ello, considera que debería discutirse si deben pagar impuestos, tal como ocurre en algunos países.

También ha reconocido que la SCJN no tiene facultades para crear impuestos, ya que esa atribución corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

¿Quiénes tendrían que pagar este impuesto?

De concretarse una reforma fiscal en el futuro, el impuesto aplicaría a quienes recibieran una herencia o un legado, ya sea dinero, inmuebles, inversiones u otros bienes transmitidos tras el fallecimiento de una persona.

Sin embargo, no existe una iniciativa formal que establezca:

Un porcentaje de impuesto.

Un monto mínimo a partir del cual se cobraría.

Qué bienes estarían gravados.

Si habría excepciones para familiares directos.

Qué personas quedarían exentas.

Es decir, todavía no hay reglas definidas sobre quiénes pagarían el gravamen, ya que el debate permanece únicamente en el terreno de las propuestas.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

La presidenta rechazó públicamente la posibilidad de crear un impuesto a las herencias.

Sheinbaum aseguró que no comparte la postura de Lenia Batres y reiteró que su administración no contempla una reforma fiscal para crear nuevos impuestos que afecten a la población.

"No estoy de acuerdo", respondió la mandataria al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia de prensa, al tiempo que aclaró que se trata de una opinión expresada por la ministra y no de una propuesta del gobierno federal.

¿Actualmente las herencias pagan impuestos en México?

No. Actualmente, las herencias y los legados están exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que las personas que reciben estos bienes no pagan este impuesto federal.

Modificar esa situación requeriría una reforma aprobada por el Congreso de la Unión. Mientras ello no ocurra, no existe un nuevo impuesto a las herencias, no hay una tasa definida y tampoco hay personas obligadas a pagarlo.

AMP