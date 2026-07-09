Impuesto a Herencias: ¿De Cuánto Sería el Gravamen Propuesto y Para Quiénes Aplicaría?

El debate por el impuesto a las herencias llegó hasta la presidenta Sheinbaum, quien rechazó la posibilidad de crear un nuevo gravamen

La ministra Lenia Batres Guadarrama. Foto: CuartoscuroLa ministra Lenia Batres Guadarrama. Foto: Cuartoscuro

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