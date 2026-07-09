Príncipe Harry Pierde Demanda Millonaria en Londres: Esto Fue lo que Decidió la Corte

El Príncipe Harry sufrió esta semana una de las derrotas legales más duras de su historial de batallas contra la prensa británica.

Un juez del Tribunal Superior de Londres desestimó por completo la demanda que el Duque de Sussex, junto a otros seis demandantes, había presentado contra Associated Newspapers Limited (ANL), la editora del Daily Mail y Mail on Sunday, por presunta obtención ilegal de información privada.

El fallo y sus alcances

El caso civil contra Associated Newspapers Ltd. por presunta recolección ilícita de información concluyó eesta semana cuando el juez del Tribunal Superior falló en contra del Duque de Sussex y otros seis demandantes, entre ellos Elton John y su esposo David Furnish. El juez Matthew Nicklin desestimó las 97 acusaciones presentadas contra el periódico, determinando que Harry, Elton John, la actriz y modelo Elizabeth Hurley y el resto de los demandantes no lograron probar las alegaciones de recolección ilegal de información.

En su resolución, el juez escribió que los demandantes no podían basarse en "sospechas, incluso comprensibles", y que no habían logrado probar que la información en disputa hubiera sido obtenida de forma ilegal. Nicklin rechazó las amplias inferencias en las que se apoyó el Duque de Sussex para intentar demostrar que Associated Newspapers había incurrido en actividades ilícitas, señalando que existía una falta de pruebas para respaldar las acusaciones y que era posible que las notas periodísticas provinieran de fuentes legítimas.

Hackeo y otras acusaciones de Harry y Elton John contra el periódico

Las acusaciones contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, incluían presunto hackeo telefónico, intervención de líneas fijas, intercepción de mensajes de voz, colocación ilegal de micrófonos por parte de investigadores privados y pagos corruptos a policías. Entre los demandantes también figuraban Sadie Frost, la activista Doreen Lawrence y el exlegislador Simon Hughes.

El abogado del príncipe, David Sherborne, había argumentado que el Daily Mail y su publicación hermana, Mail on Sunday, recurrieron de manera "clara, sistemática y sostenida" al uso de recolección ilegal de información a través de periodistas, reporteros independientes y detectives privados.

La reacción de Associated Newspapers

La editora calificó el fallo como una "victoria contundente" y una "magnífica reivindicación" del periodismo del Daily Mail.

"Las reputaciones de nuestros periodistas decentes y trabajadores fueron terriblemente perjudicadas, y hoy han sido exoneradas", señaló Associated en un comunicado.

La editora había negado las acusaciones calificándolas de "absurdas", insistiendo en que los cerca de 50 artículos en disputa se basaron en fuentes lícitas, incluyendo amigos, asistentes reales y publicistas que ofrecieron información a los reporteros.

"Encubrimiento total": la respuesta de Harry

El príncipe no ocultó su indignación tras conocer el veredicto. En un comunicado, Harry calificó la sentencia como un "whitewash" (blanqueo o encubrimiento): "Vinimos a la corte buscando justicia y rendición de cuentas. Pero no hemos recibido ninguna de las dos. Este fallo representa una reversión completa de la posición que jueces anteriores han tomado en relación con las demandas de hackeo presentadas exitosamente contra News Group Newspapers y Mirror Group Newspapers".

"Es un encubrimiento total y obvio, aunque, lamentablemente, no del todo inesperado", agregó el duque en su declaración.

Las dos victorias previas de Harry

Este revés se suma a un historial mixto para Harry en su cruzada legal contra los tabloides británicos:

En 2023 recibió 140,600 libras (178,680 dólares) en daños tras un fallo del Tribunal Superior que determinó que había sido víctima de hackeo telefónico y recolección ilegal de noticias por parte del Mirror Group.

En enero de 2025, su demanda contra News Group Newspapers, propiedad de Rupert Murdoch, concluyó con un acuerdo extrajudicial en el que la editora aceptó pagarle una cantidad "sustancial" en daños, junto con un reconocimiento "pleno e inequívoco" de conducta indebida.

El costo del juicio y el contexto de su visita a Londres

El juicio, que se prolongó por semanas en el Tribunal Superior de Londres, tuvo un costo legal estimado en unos 53.5 millones de dólares. La resolución se dio a conocer mientras Harry, actualmente radicado en California, se encontraba de visita en Reino Unido, en medio de especulaciones sobre tensiones con la familia real. Según People, citado por Newser, el príncipe no mostró señales de decepción o frustración al llegar a Chatham House en Londres poco después de conocerse el fallo, donde lucía animado y receptivo.

Harry ha señalado que su litigio contra la prensa, en el que rompió con la tradición de la familia real de no acudir a tribunales, fue una de las causas principales de su distanciamiento con su padre y su hermano, el Príncipe William.

Sus problemas con la prensa se remontan a la muerte de su madre, la Princesa Diana, fallecida en un accidente automovilístico en 1997 mientras era perseguida por paparazzi en París, así como a los ataques mediáticos contra su esposa Meghan, Duquesa de Sussex, que llevaron a la pareja a abandonar sus funciones como miembros activos de la realeza y mudarse a Estados Unidos en 2020.