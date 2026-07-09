Príncipe Harry Pierde Demanda Millonaria en Londres: Esto Fue lo que Decidió la Corte

El Príncipe Harry perdió su demanda contra el editor del Daily Mail en Londres. El juez desestimó las 97 acusaciones, que incluían espionaje telefónico y hackeo.

principe-harry-pierde-demanda-daily-mail-londresFoto: GettyImages

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Impactante derrota para el Príncipe Harry: pierde demanda millonaria contra el Daily Mail por falta de pruebas. ¿Qué implica este fallo para su lucha contra la prensa?

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