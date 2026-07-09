Muere Guardia del Poder Judicial Durante Jornada Laboral en Piedras Negras

Un guardia del Poder Judicial murió durante su jornada laboral en Piedras Negras.

Muere Guardia del Poder Judicial Durante Jornada Laboral en Piedras NegrasFoto: N+

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Impactante suceso en Piedras Negras: un guardia del Poder Judicial fallece durante su jornada laboral. Las autoridades investigan las causas. Conoce más detalles.

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