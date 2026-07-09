Muere Guardia del Poder Judicial Durante Jornada Laboral en Piedras Negras

Un guardia de seguridad del Poder Judicial del Estado murió durante su turno laboral la tarde del miércoles 8 de julio en la ciudad de Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron cuando trabajadores del Poder Judicial solicitaron el apoyo de una ambulancia, luego de que un guardia identificado como Roberto Pérez se desvaneciera repentinamente.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras acudieron al lugar y, al brindarle los primeros auxilios, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Estatal de Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento podría tratarse de una muerte por causas naturales; sin embargo, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Localizan sin vida a velador en instituto de Piedras Negras

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida al interior del Instituto Esperanza, perteneciente al Centro de Alabanza, ubicado en la colonia Nísperos de Piedras Negras. El hallazgo ocurrió luego de que el pastor Rigoberto Ríos Guajardo acudiera a buscar al velador y, al no obtener respuesta, ingresara a su habitación, donde lo encontró inconsciente.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación. Las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que el fallecimiento fue atribuido a posibles causas naturales.