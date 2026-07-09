Detienen a Presunto Asesino de Wilfredo Reyes, Hombre Sin Vida Abandonado en Canal de Tlajomulco

Detuvieron al presunto homicida de Wilfredo Reyes, hombre que fue abandonado en un canal de la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco

DetenidoFoto: Policía de Jalisco

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Abimelech 'N', alias 'El Chino', detenido por el homicidio de Wilfredo Reyes. Tecnología del Escudo Urbano fue crucial. Conoce los detalles del caso.

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