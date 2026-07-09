Detienen a Presunto Asesino de Wilfredo Reyes, Hombre Sin Vida Abandonado en Canal de Tlajomulco

En medio de un fuerte operativo de seguridad donde se usaron drones y otras tecnologías, fue capturado el posible asesino de Wilfredo Reyes Herrera, quien fue localizado sin vida en un canal de Tlajomulco de Zúñiga.

El detenido se trata de Abimelech ‘N’, de 27 años, quien fue captado por las cámaras del Escudo Urbano C5 cuando supuestamente abandonó el cuerpo de Wilfredo.

Abimelech ‘N’, alias ‘El Chino’, fue captado cuando llevaba el presunto cuerpo envuelto en plásticos en una especie de carrito por las calles Circuito Monte Ibérico Oeste y Circuito Monte Blanco Norte, en la colonia Lomas del Mirador, y posteriormente, lo dejó en un canal.

¿Qué se sabe de este delito?

Wilfredo Reyes fue privado de la libertad el 27 de junio y localizado sin vida el 1 de julio. Su familia, horas después de su desaparición, interpuso una denuncia y se emitió una ficha de búsqueda.

Una vez que Wilfredo fue localizado sin vida, su familia exigió justicia por su muerte, y ahora ya hay un posible responsable detenido.

“Justicia para mi hermano, porque él era una persona que no se merecía esto, a lo mejor se va a escuchar muy trillado pero él no era así, él no tenía por qué terminar así”, mencionó la hermana de Wilfredo.

De acuerdo con los primeros informes, Abimelech ‘N’ habría perpetrado el crimen en un domicilio abandonado cercano al fraccionamiento Chulavista. Y para su detención, policías de Jalisco usaron las imágenes del Escudo Urbano C5, y cuando se tuvo registro del lugar a donde llegó tras el abandono del cuerpo, se armó un operativo donde se utilizaron drones hasta que fue localizado y detenido para posteriormente entregarlo a un agente del Ministerio Público.

“Con la combinación de la tecnología del escuadrón de drones de la Secretaría de Seguridad, así como la Unidad de Inteligencia del Escudo Urbano se alertó a las unidades en calle de un sujeto fuera de lo normal que trasladaba en un carrito de supermercado un bulto que resultó ser una persona occisa que previamente había sido privada de la vida”, explicó Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco.

Acerca de los motivos que orillaron a este posible asesino a cometer el delito, las autoridades no han revelado datos, por lo pronto, Abimelech ‘N’ duerme en en el penal de Puente Grande.