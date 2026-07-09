Colectivos de Búsqueda Localizaron Restos Humanos Calcinados Dentro de un Pozo en Cajeme

El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme localizó restos humanos calcinados, de al menos una persona, dentro de un pozo frente a un canal secundario de riego.

Colectivos de Búsqueda Localizaron Restos Humanos Calcinados Dentro de un Pozo en CajemeFoto: Guerreras Buscadoras Cajeme

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Restos humanos calcinados encontrados en un pozo en Cajeme por Guerreras Buscadoras. La investigación sigue, podrían ser varias personas.

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