Colectivos de Búsqueda Localizaron Restos Humanos Calcinados Dentro de un Pozo en Cajeme

Restos humanos calcinados, de al menos una persona, fueron localizados la mañana de este jueves en un pozo ubicado al oriente de la calle 3 y al sur de la calle 200, frente a un canal secundario de riego, en el municipio de Cajeme.



El hallazgo fue realizado alrededor de las 9:00 horas por integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quienes acudieron al sitio tras recibir una denuncia anónima.



Al inspeccionar el pozo, las buscadoras confirmaron la presencia de restos humanos.

Continuarán los operativos de búsqueda pues no descartan encontrar más restos

El colectivo señaló que no se descarta que en el lugar puedan encontrarse más restos, por lo que continuarían con las labores de búsqueda. Indicó además que, de acuerdo con el reporte recibido, existe la posibilidad de que correspondan a varias personas.



El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Guardia Nacional y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, corporación que quedó a cargo de las investigaciones.



Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el procesamiento de la escena y posteriormente trasladaron los restos al anfiteatro, donde serán analizados por especialistas en medicina forense.