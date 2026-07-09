Localizan Cuerpo de Mujer Adulta Mayor Sin Vida en Estado de Descomposición en Hermosillo

El cuerpo de una adulta mayor sin vida fue localizado en avanzado estado de decomposición dentro de una vivienda de la colonia Luis Donaldo Colosio, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Localizan Cuerpo de Mujer Adulta Mayor Sin Vida en Estado de Descomposición en HermosilloFoto: Archivo N+

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En Hermosillo, el cuerpo de una adulta mayor fue encontrado en descomposición. Vecinos preocupados por su ausencia alertaron a las autoridades. No se encontraron signos de violencia.

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