Localizan Cuerpo de Mujer Adulta Mayor Sin Vida en Estado de Descomposición en Hermosillo

Una adulta mayor fue encontrada sin vida los primeros minutos de este jueves al interior de una vivienda ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, al norponiente de Hermosillo, luego de que vecinos solicitaran la presencia de las autoridades al notar que desde hacía varios días no tenían noticias de ella.



El hallazgo se registró alrededor de las 00:21 horas en un domicilio localizado sobre la avenida Arquitectos Gustavo F. Aguilar, entre Santa Teresa de Jesús, donde elementos de seguridad ingresaron al inmueble tras el reporte ciudadano.

El cuerpo de la mujer fue localizado en avanzado estado de descomposición

En el interior de la vivienda fue localizado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de putrefacción. De acuerdo con el informe oficial, el cadáver no presentaba signos evidentes de violencia.



Según la información proporcionada por las autoridades, fueron habitantes del sector quienes alertaron sobre una situación inusual al no saber del paradero de la mujer, lo que derivó en la intervención de las corporaciones correspondientes para atender el caso.