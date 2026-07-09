Disparan con Escopeta contra Dos Niños en Puebla: Uno de Ellos Murió y Fue Abandonado

Un violento hecho a conmocionado a la comunidad de San Simón Bravo en el municipio de Quecholac en Puebla, un niño de nueve años de edad fue localizado sin vida al interior de una camioneta mientras que su hermano fue hallado herido por una escopeta en un hospital de la región.

De acuerdo a los primeros reportes, un hombre y su nieto le pidieron permiso a la madre de los menores para que trabajaran con ellos en el corte de alfalfa para después venderla. Al día siguiente, los niños fueron a trabajar, pero dejaron de tener comunicación con su familia.

Localizan a un niño muerto y a su hermano hospitalizado en Quecholac, Puebla

Luego de varias horas sin saber de ellos, la familia fue notificada sobre un supuesto accidente y fueron a buscarlos, al llegar al rancho encontraron una camioneta en donde su interior estaba uno de los niños. Lamentablemente el menor ya no contaba con signos vitales, pero la angustia no terminó ahí pues desconocían el paradero de su hermano.

El cuerpo de emergencias fue notificado del hecho y al llegar confirmaron que el niño identificado como Miguel de nueve años de edad, ya estaba muerto por lo que se solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado.

Más tarde, luego de varias horas de búsqueda, fue localizado Emmanuel de 10 años de edad, quien se encontraba hospitalizado por heridas de bala en el hospital de Felipe Ángeles.

Investigan si adolescente disparó contra niños de manera accidental tras manipular una escopeta

El caso ya es investigado por la Fiscalía General Estado (FGE) mientras que la familia del occiso ya contrató un abogado en busca de que se haga justicia para los hermanos. Por este caso, se busca a un adolescente, nieto del dueño del racho, quien se presume que habría disparado contra los niños con una escopeta, sin embargo, las autoridades investigan si se trató de un accidente al estarla manipulando.

Con información de N+

MCS