Disparan con Escopeta contra Dos Niños en Puebla: Uno de Ellos Murió y Fue Abandonado

Un niño de nueve años murió y su hermano de 10 años resultó herido por una escopeta en la comunidad de San Simón Bravo, en Quecholac, Puebla.

Un niño muerto y otro lesionado con una escopeta Quecholac, Puebla.Foto: Acatzingo Rojo

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Un niño de 9 años muere y su hermano de 10 está herido en Puebla tras un disparo. La familia busca justicia mientras la Fiscalía investiga. Entérate de lo que se sabe hasta ahora.

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