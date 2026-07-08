Se Atrincheran Hombres Armados y Desatan Enfrentamiento contra Autoridades en García, Nuevo León

Una balacera se registró la mañana de este miércoles 8 de julio en la colonia Ampliación Los Nogales, en García, luego de que hombres armados presuntamente atrincherados en una casa atacaran a elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos comenzaron alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando autoridades acudieron al sector tras recibir el reporte de personas armadas. Al llegar al lugar fueron recibidas con disparos, por lo que se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona.

Ejército refuerza el operativo

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Al sitio también arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes permanecieron a la expectativa mientras agentes ministeriales y diversas corporaciones reforzaban el cerco de seguridad para controlar la situación. Se informó que las detonaciones continuaban escuchándose incluso después de las 7:30 de la mañana, manteniendo en alerta a los habitantes del sector poniente del área metropolitana.

Las autoridades aún no han dado a conocer un saldo oficial del enfrentamiento; sin embargo, de manera preliminar trascendió que al menos un elemento de la Policía Municipal habría resultado lesionado durante el ataque.

Vecinos reportan horas de detonaciones

Habitantes de la colonia Ampliación Los Nogales manifestaron su preocupación debido a que las ráfagas de disparos se escucharon durante varias horas. El operativo se concentra en las inmediaciones de la calle Agüegüete y la avenida Nogal, donde presuntamente permanecen atrincherados los hombres armados.

En el lugar también fue localizado un vehículo con daños, aunque hasta el momento las autoridades no han informado si la unidad estuvo involucrada en los hechos o si fue utilizada por los presuntos agresores antes de refugiarse en el domicilio.

Mientras continúan las labores de las fuerzas de seguridad, se mantiene un perímetro resguardado para evitar riesgos a la población. Vecinos utilizaron las redes sociales desde las primeras horas de la madrugada para alertar sobre las constantes detonaciones y solicitar información sobre lo que ocurría en la zona.

Hasta el momento,no se ha emitido un informe oficial sobre el número de personas involucradas o posibles detenidos.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR