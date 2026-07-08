Se Atrincheran Hombres Armados y Desatan Enfrentamiento contra Autoridades en García, Nuevo León

Una balacera se registró en la colonia Ampliación Los Nogales, en García, luego de que hombres armados presuntamente atrincherados en una casa atacaran a autoridades

Balacera en García: Hombres Armados se Atrincheran y Atacan a PolicíasFoto: N+

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Enfrentamiento en García: Hombres armados atacan a autoridades desde una casa. El Ejército refuerza operativo. Vecinos preocupados por las horas de detonaciones. Infórmate aquí.

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