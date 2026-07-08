Mujer Muere al Sufrir Accidente en su Motocicleta en una Carretera de Guanajuato; Esto se Sabe

Mónica, perdió la vida la tarde del pasado martes, después de sufrir un accidente al conducir su motocicleta en la carretera San Diego de Alejandría - Purísima del Rincón en San Francisco del Rincón.

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Mónica, vecina de San Francisco del Rincón, fallece tras accidente en la carretera. El casco salió proyectado. Descubre los detalles de este trágico suceso.

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