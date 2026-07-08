Una mujer identificada como Mónica, vecina de la colonia Arboledas en San Francisco del Rincón, perdió la vida la tarde del martes tras salirse de la carretera San Diego de Alejandría – Purísima del Rincón en una curva.

La motocicleta azul que conducía se descontroló y terminó impactando contra la malla ciclónica del Ecoparque.

Paramédicos se encargaron de confirmar la muerte de Mónica

El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 horas, movilizando a Seguridad Pública y Paramédicos, quienes confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Además los socorristas señalaron de manera preliminar que el casco fosforescente que portaba salió proyectado, por lo que podría no haber estado correctamente abrochado.

El cuerpo de la víctima fue levantado por integrantes del SEMEFO

La zona quedó acordonada para las diligencias ministeriales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó el procesamiento y la motocicleta fue removida a una pensión.

Mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente; autoridades indicaron que este incidente se suma a varios siniestros recientes en la región en los que han perdido la vida motociclistas.