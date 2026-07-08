¿Qué Partidos de Cuartos de Final Van por Canal 5 En Vivo? Juegos del Mundial 2026 en TV Abierta

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Checa Qué Partidos de Cuartos de Final Van en TV Abierta y Canal 5 En VivoYa solo quedan ocho selecciones con vida en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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