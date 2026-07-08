¿Qué Partidos de Cuartos de Final Van por Canal 5 En Vivo? Juegos del Mundial 2026 en TV Abierta

Cada vez quedan menos selecciones con vida y los juegos se van haciendo más emocionantes en busca de definir al campeón del Mundial 2026, y para que no te pierdas ningún encuentro, acá te decimos qué partidos de Cuartos de Final van por Canal 5 en TV Abierta.

Quedaron definidos los duelos de la siguiente ronda del torneo de la FIFA, y en notas previas ya te explicamos las fechas y horarios confirmados de estos partidos, además de cuándo juega Noruega vs Inglaterra, Argentina vs Suiza y Francia vs Marruecos.

¿Qué partidos de Cuartos de Final van por TV Abierta?

Hay buenas noticias para los aficionados que se preguntan dónde ver gratis los partidos de Cuartos de Final del Mundial 2026, ya que dos juegos de esta instancia tendrán transmisión en Canal 5 en vivo en la TV Abierta en México.

Los juegos de la siguiente ronda que podrán ver gratis los fans mexicanos son el Francia vs Marruecos, encuentro que abre la ronda, y el Noruega vs Inglaterra. Aquí te dejamos las fechas y horarios de transmisión para que no te los pierdas:

Francia vs Marruecos.

Fecha: jueves 9 de julio 2026.

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

Horario: 13:40 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Boston.

Noruega vs Inglaterra.

Fecha: sábado 11 de julio 2026.

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

Horario: 14:40 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Miami.

¿Dónde ver los partidos de Cuartos de Final del Mundial 2026?

Los otros dos partidos de los Cuartos de Final contarán con transmisión en vivo en ViX, por lo que se podrán ver desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como Smart TV, celulares, tablets o computadoras.

Para verlos solo es necesario contar con el Pase Mundial de ViX, suscripción con la que se pueden disfrutar todos los partidos del torneo de selecciones online, y para que no busques más acá te dejamos los links de los encuentros para que no te los pierdas:

De igual forma, estos partidos los podrás seguir minuto a minuto en el Liveblog de N+, en el que te llevaremos las mejores jugadas y todos los goles de los Cuartos de Final del Mundial 2026, además de que podrás consultar los resultados de los juegos.

PPP