Joven Motociclista Resulta Lesionado Tras Accidente Vial en Ciudad Juárez

El joven de 17 años fue trasladado a un hospital para descartar lesiones de gravedad, mientras que el conductor del automóvil quedó a disposición de las autoridades.

Trasladan al Adolescente a un HospitalFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un joven motociclista de 17 años resultó lesionado tras un accidente en Ciudad Juárez. Fue trasladado al hospital para descartar heridas graves.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+