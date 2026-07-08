Joven Motociclista Resulta Lesionado Tras Accidente Vial en Ciudad Juárez

La noche del pasado martes 7 de julio, un motociclista de 17 años resultó lesionado tras sufrir un accidente vial en la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto, en Ciudad Juárez. Vecinos del sector reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911.

De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista circulaba sobre la calle Copaiba y, al intentar incorporarse a la calle Arveja, un automóvil compacto que presuntamente circulaba a exceso de velocidad le cortó el paso, provocando que el joven saliera proyectado varios metros.

Trasladan al Adolescente a un Hospital

Paramédicos de Urge acudieron al lugar para brindar atención al motociclista. Tras una valoración médica, determinaron que presentaba lesiones leves en diversas partes del cuerpo; sin embargo, fue trasladado a un hospital para descartar heridas de consideración.

Seguridad Vial Realizó el Peritaje

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial también arribaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrió el accidente.

Asimismo, el conductor del automóvil fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades y hasta que se cubran los daños ocasionados.