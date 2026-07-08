Continúan Labores Para Extinguir Incendio en el Relleno Sanitario de Ciudad Juárez

A más de 24 horas del incendio registrado en el centro de acopio de llantas del relleno sanitario, el fuego permanece controlado, aunque las labores para extinguirlo continúan.

Maquinaria Pesada Permanece en la ZonaFoto: N+

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