Continúan Labores Para Extinguir Incendio en el Relleno Sanitario de Ciudad Juárez

Ya se cumplieron más de 24 horas del incendio registrado en el centro de acopio de llantas ubicado a las afueras del relleno sanitario municipal de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos continúan trabajando para extinguir por completo el fuego, el cual consume alrededor de 300 mil llantas almacenadas en el sitio.

Autoridades señalaron que el incendio se encuentra controlado, pero aún no ha sido extinguido. Esto significa que, aunque las llamas no han sido sofocadas por completo, el fuego no representa riesgo de propagarse hacia otras áreas.

Maquinaria Pesada Permanece en la Zona

En el lugar permanecen seis máquinas extintoras, dos cisternas y maquinaria pesada, equipo que no ha sido retirado desde que se reportó el incendio. Además, se han realizado maniobras para cubrir algunos neumáticos con tierra.

El Calor Acumulado Dificulta la Extinción

Cabe señalar que el material con el que están fabricados los neumáticos permite acumular grandes cantidades de calor en su interior, por lo que la ausencia de llamas visibles no significa que el incendio haya sido extinguido.

Por ello, existe la posibilidad de que el fuego vuelva a reactivarse si aún permanecen puntos con altas temperaturas en el interior.