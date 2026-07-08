Se Suman Buzos y Rapelistas a la Búsqueda de Cuatro Personas Atrapados en Gruta de Puebla

Durante la tarde del martes 7 de julio se reportó que 7 personas que pertenecen a una misma familia quedaron atrapadas en la Gruta de Chichicazapa, ubicada en el municipio de Cuetzalan en Puebla.

Este miércoles la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, reforzó las labores de búsqueda y rescate de cuatro integrantes que siguen desaparecidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Una Familia se Perdió en Gruta de Cuetzalan en Puebla: Cuatro Integrantes Siguen Desaparecidos

Se sabe que el accidente se derivó del incremento del caudal del río subterráneo, luego de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Proteccion Civil refuerza labores de rescate de familia atrapada en gruta de Cuetzalan

El coronel Bernabé López Santos, titular de Protección Civil, se encuentra en la zona para coordinar las maniobras y garantizar una respuesta oportuna y eficaz.

Para el rescate se instaló un Sistema de Comando de Incidentes que permite articular los esfuerzos de las corporaciones participantes.

Hasta el momento, tres personas han sido rescatadas con vida, sin embargo, dos hombres y dos mujeres continúan al interior de la gruta, por lo que llos trabajos de búsqueda y extracción permanecen en curso.

Cuatro personas continúan desaparecidas tras intensas lluvias en Cuetzalan, Puebla

Se informó que para el rescate se ha incorporado personal especializado en buceo y rapel para realizar maniobras técnicas en condiciones adversas.

En el operativo participa la Comisión Nacional de Emergencias, Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública Estatal, SUMA, Protección Civil Municipal de Cuetzalan, Chignautla, Tlatlauquitepec y Teziutlán, así como voluntarios.

🆘 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, refuerza las labores en la Gruta de Chichicazapa, Cuetzalan, donde 7 personas quedaron atrapadas.



⚠️ 4 personas continúan al interior; la búsqueda sigue.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/2yAZdVL4fX — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 8, 2026

El Gobierno de Puebla informa que se mantiene acompañamiento a los familiares de las personas que permanecen al interior, con la finalidad de que tengan información oportuna sobre el desarrollo de las operaciones.

Las autoridades evalúan las condiciones al interior de la gruta y en caso de ser necesario llegarán espedólogos para avanzar en estas tareas.

Con información de N+

JAPR