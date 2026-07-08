Se Suman Buzos y Rapelistas a la Búsqueda de Cuatro Personas Atrapados en Gruta de Puebla

Se reforzaron las labores para localizar a integrantes de una familia; tres personas han sido rescatadas de la gruta Chichicazapan.

Protección Civil reforzó labores para localizar a cuatro personas.Foto: PC Estatal

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Rescate en curso en la gruta Chichicazapan: Tres personas salvadas, pero cuatro aún desaparecidas. Protección Civil y expertos en buceo y rapel trabajan sin descanso. Conoce más detalles.

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