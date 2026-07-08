Parece Película: Video del Momento en que Tormenta Oscurece Puebla por Lluvia

Durante los últimos días se han registrado lluvias fuertes en varios estados del país. En Puebla, ayer se registró una intensa tormenta que cayó en la capital poblana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte, noreste y oriente del país, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la onda tropical núm. 16, generarán:

Lluvias puntuales intensas en zonas de: Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Nayarit.

Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana y con posible caída de granizo en el noreste, oriente y centro, incluido el Valle de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 8 de Julio 2026 con Raquel Méndez: Lluvias por Ondas Tropicales

Tormenta oscurece Puebla

Webcams de México mostró un video que parece película, se trata del momento en que la tormenta oscurece a Puebla por la lluvia.

🎬 ¡De película! Así se vivió la fuerte tormenta que cayó esta tarde sobre #Puebla. 🌧️⚡ ¿Te tocó?



Vista panorámica desde Hotel Holiday Inn La Noria #timelapse

Para ver en vivo:https://t.co/GIts5AFUKM pic.twitter.com/lYGeHZcDRg — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 8, 2026

Mediante redes sociales, Protección Civil de Puebla informó que derivado de las lluvias registradas en la capital poblana, se atendió una inundación en inmediaciones de la Calzada Zavaleta, donde se realizaron acciones para salvaguardar a la población y mitigar riesgos.

Además, el personal efectuó el rescate de perro y un conejo, realizó el corte preventivo de energía eléctrica y brindó atención prehospitalaria a una persona. Asimismo, se llevó a cabo labores de desazolve, extracción de agua y limpieza del alcantarillado.

🌧️ Derivado de las lluvias registradas en la capital poblana, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió una inundación en inmediaciones de la Calzada Zavaleta, donde se realizaron acciones para salvaguardar a la población y mitigar riesgos.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/HOpBspwnvz — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 8, 2026

Con información de N+

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