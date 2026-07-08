Parece Película: Video del Momento en que Tormenta Oscurece Puebla por Lluvia

Una tormenta oscureció a la capital poblana; autoridades atendieron inundaciones y brindaron atención prehospitalaria a una persona

Inundación en PueblaInundación en Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Impactante tormenta oscurece Puebla como en película. Autoridades atienden inundaciones y rescatan animales. Descubre cómo se vivió este fenómeno.

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