¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 8 de Julio 2026 para Cruzar a San Diego?

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy miércoles 8 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas TijuanaReporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 27 de Abril: Tiempos de Espera en la Línea

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¡Atención! Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables este 8 de julio. San Ysidro tiene 2 horas de espera en auto. Consulta los tiempos en tiempo real.

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