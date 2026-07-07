Reporte de Garitas Mexicali Hoy 7 de Julio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy martes 7 de Julio

Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 6 de Mayo: Tiempos de Espera en la LíneaFoto: N+

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¿Planeas cruzar por las Garitas de Mexicali hoy? Prepárate: tiempos de espera de hasta 2 horas 30 minutos. Consulta el reporte en tiempo real y elige el mejor carril.

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