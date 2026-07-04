Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 4 de Julio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

frontera Ciudad Juárezfoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Planeas cruzar a EE.UU. hoy? Consulta los tiempos de espera en los puentes de Ciudad Juárez. ¡SENTRI solo 2 minutos en Paso del Norte! Planifica tu viaje.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+