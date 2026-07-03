Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 3 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 3 de Julio

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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Hoy en las garitas de Tijuana: San Ysidro y Otay con tiempos cortos. Revisa los reportes en vivo y planifica tu cruce con anticipación.

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