Investigan Muerte de Dos Personas Tras Incendio en Departamento de Natura en Tijuana

Un incendio registrado la mañana de este jueves en un departamento del fraccionamiento Natura, en Tijuana, dejó como saldo dos personas sin vida.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Agencia Estatal de Investigación, el incendio fue reportado alrededor de las 6:35 horas en un departamento ubicado sobre la Privada Cima, en la delegación Natura.

Tras controlar las llamas, elementos del Cuerpo de Bomberos ingresaron al inmueble, donde localizaron los cuerpos sin vida de dos personas en el primer cuarto del departamento.

Víctimas permanecen sin identificar

Las autoridades informaron que, debido al avanzado grado de calcinación, hasta el momento no ha sido posible determinar el sexo ni la edad de las víctimas.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios periciales correspondientes.

Como parte de las primeras diligencias, personal de la Agencia Estatal de Investigación indicó que, de manera preliminar, ambos cuerpos presentan aparentes lesiones en la región cefálica.

Sin embargo, será el resultado de los dictámenes periciales el que permita establecer si dichas lesiones ocurrieron antes, durante o después del incendio.

La escena quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, mientras peritos realizan el procesamiento del inmueble y recaban indicios para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el origen del incendio.

Información Pamela Mercado

APG