Investigan Muerte de Dos Personas Tras Incendio en Departamento de Natura en Tijuana

Las víctimas fueron localizadas por Bomberos al sofocar el fuego, la Fiscalía ya investiga el caso

Investigan Muerte de Dos Personas Tras Incendio en Departamento de TijuanaFoto: N+

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Incendio en departamento de Natura, Tijuana, deja dos muertos. Cuerpos presentan lesiones cefálicas. Fiscalía busca esclarecer el origen del fuego.

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