Incendio Destruye Cuatro Viviendas y una Granja en el Ejido Janitzio en Mexicali

El fuego consumió viviendas, vehículos y animales de granja; no se reportaron personas lesionadas

Incendio Destruye Cuatro Viviendas y una Granja en el Ejido Janitzio en MexicaliFoto: DSPM

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Un incendio en el ejido Janitzio arrasa con cuatro viviendas y una granja. Aunque no hubo heridos, las pérdidas materiales son devastadoras. Descubre más sobre esta tragedia.

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