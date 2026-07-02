Incendio Destruye Cuatro Viviendas y una Granja en el Ejido Janitzio en Mexicali

Cuatro familias perdieron gran parte de su patrimonio luego de que un incendio consumiera varias viviendas y una granja en el ejido Janitzio. Aunque no hubo personas lesionadas, el siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales y la muerte de diversos animales.

De acuerdo con la propietaria del inmueble, el fuego presuntamente comenzó a causa de un cortocircuito en el tablero eléctrico.

Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando distintas áreas de la propiedad antes de que pudiera ser controlado.

Viviendas, vehículos y animales fueron consumidos por el fuego

El incendio destruyó por completo tres cuartos de la vivienda y dos vehículos.

Además, murieron cuatro guajolotes, cuatro cerdos y 28 gallos y gallinas que se encontraban en la granja al momento del siniestro.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de tres estaciones acudieron al lugar para combatir el incendio y evitar que las llamas alcanzaran predios cercanos.

Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar el fuego y confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Las autoridades informaron que, aunque no se registraron víctimas, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales para las cuatro familias afectadas.

Las causas del incendio serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Información Miguel Galindo

APG