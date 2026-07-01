Incendio Consume Tres Viviendas en Colonia Lomas de Matamoros en Tijuana, Baja California

Un incendio consumió tres viviendas de madera ubicadas sobre la calle Comisión Federal de Electricidad en la colonia Lomas de Matamoros en Tijuana, Baja California.

Las casas construidas en asentamientos irregulares debajo de cables de alta tensión. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas.

Sobre el reporte de daños también se reportó el incendio de un vehículo en la zona.

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Bomberos atienden emergencia tras incendio de casas en Tijuana

Los bomberos acudieron al lugar tras el llamado de emergencia y durante dos horas de labores los elementos lograron sofocar las llamas.

Por este siniestro se informó que no se reportaron personas heridas o fallecidas.