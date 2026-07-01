Incendio Consume Tres Viviendas en Colonia Lomas de Matamoros en Tijuana, Baja California

Un incendio consumió tres viviendas de madera ubicadas sobre la calle Comisión Federal de Electricidad en la colonia Lomas de Matamoros en Tijuana, Baja California.

Un incendio consumió tres viviendas de madera en la colonia Lomas de Matamoros en TijuanaFoto: N+

Destacado

Tres casas de madera fueron devoradas por las llamas en Tijuana. Sin heridos reportados, el incendio también afectó un vehículo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+