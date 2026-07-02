Explota Pipa con Combustible en Carretera Apizaco-Calpulalpan, Tlaxcala; se Desprende Contenedor

La tarde de este miércoles 1 de julio 2026, se registra un fuerte accidente donde una pipa con combustible ha explotado a la altura del municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala.

La pipa se accidentó sobre la carretera Apizaco–Calpulalpan, a la altura del puente de López Mateos, en el municipio de Hueyotlipan, lo que provoca una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad comenzó a arder y se registraron fuertes explosiones.

Activan protocolos de seguridad

Al respecto, la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar, informó que pidió instalar una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento puntual al accidente registrado esta tarde en la carretera federal México–Veracruz, a la altura del municipio de Hueyotlipan.

Señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se desplegó un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

"Les pido mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales. Hasta este momento, las autoridades continúan con la evaluación de los hechos".

¿Cómo ocurrió el accidente de la pipa?

De acuerdo con el reporte preliminar, el contenedor de una pipa se desprendió del tractocamión en las inmediaciones de la comunidad de Adolfo López Mateos y posteriormente se incendió, lo que generó una explosión y provocó el cierre de la circulación en ambos carriles con dirección a Calpulalpan.

"Cualquier información relacionada con este hecho será difundida exclusivamente a través de los canales oficiales, una vez que haya sido plenamente verificada".

El Gobierno del Estado exhorta a la ciudadanía a evitar transitar o acercarse al área afectada, permitir el libre acceso de los cuerpos de emergencia, atender las indicaciones de las autoridades, utilizar vías alternas y evitar la difusión de información no confirmada.

¿Hay víctimas tras explosión de pipa en Hueyotlipan, Tlaxcala?

El gobierno de Tlaxcala indica que hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de atención y reconocimiento en la zona, por lo que aún no es posible confirmar de manera oficial la existencia de personas fallecidas. Mientras que el coordinador de Protección Civil del estado confirmó a N+ FORO, un herido.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informará oportunamente sobre el avance de los trabajos, las condiciones de seguridad en la zona y la reapertura de la circulación.

Así ocurrió el incendio hoy de la pipa cargada decombustible.