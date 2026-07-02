Explota Pipa con Combustible en Carretera Apizaco-Calpulalpan, Tlaxcala; se Desprende Contenedor

Esta tarde se registra un fuerte accidente a la altura del municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, en donde se movilizan servicios de emergencia

Accidente de pipa hoy en TlaxcalaGobierno Tlaxcala

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Explosiones en Hueyotlipan: una pipa arde en la carretera Apizaco-Calpulalpan. Servicios de emergencia en acción. Más detalles en breve.

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