Adulto Mayor Sufre Caída de Más de 20 Metros en Cantera de Puebla: Murió Aplastado por Rocas
La víctima realizaba labores de limpieza en Tehuacán cuando por causas aún desconocidas, cayó al fondo de la cantera.
Foto: Meganoticias Tehuacán
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Tragedia en Puebla: adulto mayor fallece tras una caída de 20 metros en una cantera. Las autoridades ya investigan las causas de este lamentable accidente.
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PorRedacción N+
Un hombreperdió la vida de manera trágica la tarde de este miércoles 1 de julio tras sufrir una caída de aproximadamente 20 metros de altura en una cantera de la junta auxiliar de Santa María Coapan, perteneciente al municipio de Tehuacán.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima realizaba labores de limpieza en la zona cuando, por causas que ya son investigadas, cayó al fondo de la cantera.
Muere hombre por accidente en cantera de Santa María Coapan
Tras la caída, varias rocas se desprendieron y le cayeron encima, provocándole lesiones mortales.
Al lugar acudieron paramédicos y corporaciones de emergencia; sin embargo, al valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos policiacos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar la investigación de este accidente.