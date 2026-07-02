Adulto Mayor Sufre Caída de Más de 20 Metros en Cantera de Puebla: Murió Aplastado por Rocas

La víctima realizaba labores de limpieza en Tehuacán cuando por causas aún desconocidas, cayó al fondo de la cantera.

El hombre sufrió una dura caída y no sobrevivió.Foto: Meganoticias Tehuacán

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Tragedia en Puebla: adulto mayor fallece tras una caída de 20 metros en una cantera. Las autoridades ya investigan las causas de este lamentable accidente.

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