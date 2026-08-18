FMF Reconoce a Árbitros Mexicanos que Participaron en el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) entregó reconocimientos a las árbitras y árbitros mexicanos que tuvieron participación en la pasada edición de la Copa del Mundo que organiza la FIFA. En total fueron siete las y los silbantes que asistieron al Mundial 2026, marcando un nuevo récord de participación para el arbitraje mexicano.

A través de un comunicado, la FMF destacó la participación de las y los siete silbantes, "reafirmando el orgullo y la trascendencia de su labor en la justa con más árbitros mexicanos de la historia". En ese sentido, fue Mikel Arriola, comisionado de la Federación, el encargado de entregar las placas de reconocimiento a Katia Itzel García, César Arturo Ramos, Alberto Morín, Marco Antonio Bisguerra, Sandra Elizabeth Ramírez, Erick Yair Miranda y Guillermo Pacheco, los siete silbantes galardonados.

Arriola mencionó que "este fue el Mundial con más árbitros mexicanos de la historia". "Sus designaciones hablan de la confianza que existe en la capcidad del arbitraje mexicano". Además, el comisionado de la FMF aseguró a los árbitros reconocidos que su participación en la Copa del Mundo de 2026 deja un precedente para los árbitros que vienen detrás.

Por su parte, el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, dijo que "estos resultados también reflejan el gran liderazgo y compromiso que ha tenido la Comisión de Árbitros", la cual encabeza Juan Manuel Herrero, quien funge como director general del organismo.

Foto: X (@FMF)

Herrero también habló en la ceremonia que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México, y afirmó que "la imagen de nuestro arbitraje en el mundo está muy bien valorada por CONCACAF y por FIFA".

Cabe mencionar que además de romper un récord de asistencia de representantes mexicanos en el arbitraje de un Mundial, México también hizo historia al contar con Katia Itzel García como la primera mujer mexicana en ser árbitra central de una Copa del Mundo varonil.