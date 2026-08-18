Deportes

FMF Reconoce a Árbitros Mexicanos que Participaron en el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 resultó histórica para el arbitraje mexicano, pues se registró la mayor cantidad de silbantes en la justa futbolística

Katia Itzel García, árbitra mexicana, durante el Mundial 2026Foto: Getty Images
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