Rodri, Capitán de España, Llega al Barcelona: 'Es un Sueño' Jugar Aquí, Dice

Aunque se llegó a mencionar que el Real Madrid quería fichar a Rodri, el Manchester City finalmente decidió aceptar la oferta del Barcelona. Así que este lunes 17 de agosto el capitán de la Selección de España, que acaba de ser campeona en el Mundial 2026, hizo oficial el fichaje.

Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri, llegó a Barcelona para someterse a exámenes médicos y firmar contrato con el club blaugrana. “Estoy muy contento de llegar. Han sido unos días intensos, pero estoy feliz de que se haya resuelto todo", dijo el futbolista ante las cámaras.

Y añadió que “jugar en el Barcelona es un sueño y, por supuesto, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, a la mayoría los conozco. Ahora es momento de ponerme a trabajar y dar lo mejor de mí".

En el Barcelona, Rodri jugará junto a Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Gavi, sus compañeros con los que logró el segundo título de la Copa del Mundo para España.

Fuentes cercanas al club señalaron que el Barca pagará poco más de 88 millones de dólares al Manchester City por el traspaso del capitán de la Furia Roja, que además de ser campeón fue galardonado con el Balón de Oro al Mejor Jugador del Mundial 2026.

A Rodri le quedaba un año de contrato con el City, así que era lógico que lo traspasaran o le ofrecieran una extensión. Con el Barcelona firmará por cuatro años, hasta el 2030.

Barcelona va en busca del triplete en LaLiga española de futbol. Por ello es que además de Rodri, ya ha contratado al delantero inglés Anthony Gordon, al alemán Karim Adeyemi y al belga Jesse Bisiwu.

Rodri, de 30 años, regresa al futbol español luego de 7 años. Antes de irse al Manchester City, en el 2019, portó las playeras del Villarreal y el Atlético de Madrid. Con los Citizens fue campeón de la Premier League en varias ocasiones y levantó el título de la Champions League 2023 gracias a un gol suyo. Al año siguiente, en el 2024, fue reconocido con el Balón de Oro.

Con información de N+