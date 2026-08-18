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Rodri, Capitán de España, Llega al Barcelona: 'Es un Sueño' Jugar Aquí, Dice

El futbolista Rodrigo Hernández dejó al Manchester City para firmar contrato con el Barcelona hasta el 2030

Rodri regresa a jugar a España, luego de varias temporadas en el futbol inglésRodri regresa a jugar a España, luego de varias temporadas en el futbol inglés. Foto: Getty Images

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¡Rodri al Barcelona! El capitán de España y Balón de Oro 2026 se une al club blaugrana. ¿Podrá repetir su éxito del City en LaLiga?

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