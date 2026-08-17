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Siguiente Carrera de Isaac del Toro: Fecha de Vuelta Ciclista de Alemania 2026

Esta es la fecha de la Vuelta Ciclista de Alemania 2026 en la que participará Isaac del Toro

El ciclista mexicano Isaac del ToroEl ciclista mexicano Isaac del Toro durante el Tour de Francia 2026. Foto: Reuters | Archivo

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Isaac del Toro y Nils Politt lideran al UAE Emirates en la Vuelta Ciclista de Alemania. La carrera comienza en solo unos días. ¿Listo para seguir cada etapa?

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