Siguiente Carrera de Isaac del Toro: Fecha de Vuelta Ciclista de Alemania 2026

Este lunes, 17 de agosto de 2026, el equipo UAE Emirates dio a conocer cuál será la siguiente carrera del ciclista mexicano Isaac del Toro, se trata de el Tour de Alemania.

Cabe recordar que Isaac del Toro, de 22 años, concluyó en el puesto 43 ayer domingo en la ADAC Cyclassics de Hamburgo.

Ahora, el mexicano vuelve a una ronda por etapas después de su tercer lugar en el Tour de Francia 2026, donde además ganó en la segunda jornada y fue el mejor joven de la clasificación.

Isaac del Toro, liderará a su equipo UAE Emirates, junto con el alemán Nils Politt, en el Tour de Alemania 2026, que se disputará esta misma semana, anunció este lunes la escuadra.

Del 19 al 23 de agosto.

Ambos corredores estarán acompañados por el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués Antonio Morgado, el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert.

Esta cuadragésima edición comenzará el próximomiércoles con un prólogo de 2.6 kilómetros en Bad Orb y constará de otras cuatro etapas, la última con salida y llegada en Heilbronn.

Con información de N+ y EFE