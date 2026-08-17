Isaac del Toro Confirmado para Liderar a su Equipo en el Tour de Alemania 2026

El UAE Team Emirates-XRG confirmó que Isaac del Toro liderará al equipo junto con Nils Politt en el Lidl Deutschland Tour 2026, conocido como Tour de Alemania, que se disputará del 19 al 23 de agosto.

El mexicano corrió este domingo 16 de agosto la ADAC Cyclassics de Hamburgo, pero no pudo conseguir la victoria, a pesar de su ataque en los kilómetros finales, y terminó en la posición 43.

Sin embargo, no saldrá de territorio alemán y correrá con sus compañeros, el noruego Vegard Stake Laengen, el portugués António Morgado, y los "ciclistas de la Generación Z", el alemán Moritz Mauss y el belga Matteo Vanden Wijngaert.

El UAE anticipó este lunes que será una competencia en la que combinará juventud y experiencia, con el alemán Politt, de 32 años, entre los líderes, así como el originario de Ensenada, quien a sus 22 años ganó el maillot blanco en el pasado Tour de Francia y subió al podio en el tercer lugar.

Para "El Torito", será su debut en la carrera por etapas más importante de Alemania. Su inclusión en la competencia fue reportada previamente por La Gazzetta dello Sport. Para su compañero alemán, será volver a una competencia que ya conquistó en casa en 2021.

"Es una competencia que guarda recuerdos especiales para el alemán, ya que consiguió su primera victoria como profesional en las calles de Stuttgart, en la Deutschland Tour de 2018", añadió el equipo emiratí.

"La Deutschland Tour siempre es una carrera especial para mí. Competir en casa, en Alemania, frente a los aficionados alemanes, te da una motivación extra y tengo grandes recuerdos de esta carrera, incluyendo las etapas que he ganado aquí en el pasado", dijo Politt en el anuncio de su participación.

"El recorrido de este año parece interesante y debería propiciar una carrera agresiva. Tenemos un equipo fuerte y versátil, así que creo que tendremos oportunidades a lo largo de la semana. Personalmente, me siento bien después del Tour y estoy deseando salir a competir, ayudar al equipo y, espero, ofrecer un buen espectáculo a los aficionados locales", añadió.

Soren Waerenskjold, del Uno-X, ganó el Tour de Alemania el año pasado, y Jhonatan Narváez, del UAE, quedó en tercera posición.

El equipo emiratí ha subido tres veces al podio de la Deutschland Tour, gracias a Alexander Kristoff (tercero en 2021), Felix Großschartner (segundo en 2023) y Jhonatan Narváez (tercero en 2025). En los últimos años, tanto Kristoff como Narváez también han conseguido victorias de etapa.

Del Toro fue renovado el pasado 6 de agosto para permanecer en el UAE hasta el final de la temporada de 2031. Ahora volverá a una carrera por etapas, luego de su histórica competencia en la Grande Boucle, y luchará por el maillot azul en su segunda competencia en suelo alemán.

El Lidl Deutschland Tour 2026 se correrá con un Prólogo y cuatro etapas, que sumarán 738.8 kilómetros por tres estados alemanes, entre Bad Orb y Heilbronn. El recorrido combinará carreteras de baja montaña, viñedos, ascensos selectivos y finales urbanos.

Prólogo — 19 de agosto

La carrera comenzará en Bad Orb, en el estado de Hesse, con un prólogo de 2.6 km por el centro de la ciudad. El recorrido tendrá un carácter técnico, con curvas cerradas, tramos rápidos y una subida corta, condiciones que podrían generar las primeras diferencias en la clasificación general.

Etapa 1 — 20 de agosto

Será la etapa más larga del Tour, con 215.2 km y 3,298 metros de desnivel positivo. El recorrido atravesará la región de Spessart, con constantes ascensos y descensos que reducirán las posibilidades de recuperación. Entre los puntos destacados estarán el Castillo de Wertheim, el cruce del río Meno en Weißbach y el río Kocher. El tramo final comenzará en Waldenburg y tendrá una recta de llegada en ascenso, favorable para ataques en los últimos kilómetros. La meta estará en Schwäbisch Hall, que será ciudad de etapa por primera vez en la historia del Tour. La localidad destaca por su casco antiguo, la escalinata de la iglesia de San Miguel y su ubicación en el valle del Kocher.

Etapa 2 — 21 de agosto

La segunda etapa recorrerá 196 km, con aproximadamente 2,000 metros de desnivel positivo, entre Schwäbisch Hall y Offenbach an der Queich. El pelotón avanzará de este a oeste y pasará por Wüstenrot, Kirchheim am Neckar, Eppingen, St. Leon-Rot y Germersheim. La primera mitad tendrá un terreno más exigente, mientras que los últimos 75 km serán prácticamente planos, por lo que el recorrido parece favorable para una llegada masiva. La meta estará en Offenbach an der Queich, localidad de la Ruta del Vino del Sur.

Etapa 3 — 22 de agosto

La tercera jornada será la etapa reina e irá de Herxheim a Bad Dürkheim sobre 169 km y 3,069 metros de desnivel positivo. El recorrido se adentrará en el Bosque del Palatinado y tendrá ascensos en Lolosruhe, Kalmit y Johanniskreuz, además de una doble subida al Kalmit. En los últimos 20 kilómetros, los ciclistas pasarán dos veces por Annaberg, con una subida de 2 km al 5.9%, un sector que podría provocar ataques entre los aspirantes a la clasificación general. La etapa terminará en Bad Dürkheim, con la llegada en el Wurstmarkt, el tradicional mercado de embutidos de la ciudad.

Etapa 4 — 23 de agosto

La última etapa tendrá 156 km y aproximadamente 2,500 metros de desnivel positivo, con salida y llegada en Heilbronn. El recorrido de ida y vuelta combinará constantes ascensos y descensos y pasará por Brackenheim, el castillo de Stocksberg y el Parque Natural de Stromberg-Heuchelberg. Antes de regresar a Heilbronn, el pelotón atravesará Schwaigern y Leingarten. Aunque será la etapa más corta, las subidas cortas y pronunciadas podrían generar ataques hasta el final y mantener abierta la lucha por la clasificación general.

ASJ