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Isaac del Toro Confirmado para Liderar a su Equipo en el Tour de Alemania 2026

El UAE anticipó que propondrá una estrategia de juventud y experiencia para la competencia de cinco jornadas en que lucharán por el maillot azul

Isaac del ToroDel Toro fue renovado el pasado 6 de agosto para permanecer en el UAE hasta el final de la temporada de 2031. Foto: Reuters.

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