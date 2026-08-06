Isaac Del Toro Celebra Renovación con el UAE: 'Lo Mejor Está Por Venir'

Isaac del Toro celebró su renovación con el UAE Team Emirates-XRG hasta 2031 y aseguró que lo mejor de su carrera aún está por venir en las grandes competencias del ciclismo mundial.

El ciclista mexicano de 22 años afirmó que la extensión le brinda confianza y ya ha ganado muchas carreras con el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, pero quedan más victorias en los siguientes años.

"Firmar a largo plazo me da mucha confianza porque sé que estoy en el lugar correcto para mi futuro.

"Ya hemos logrado victorias increíbles juntos, pero sinceramente creo que lo mejor está por venir", declaró el originario de Ensenada, Baja California, ante la renovación confirmada este jueves 6 de agosto.

"Estoy emocionado de seguir creciendo con este equipo y luchando por las carreras más importantes del mundo", añadió.

"El Torito" dijo que está muy contento y agradeció que le hayan brindado todo el apoyo desde que firmó con el UAE, en 2023.

"Estoy muy contento de continuar este camino con el UAE Team Emirates-XRG. Desde que me uní al equipo, todos han creído en mí y me han brindado el mejor entorno para desarrollarme tanto como ciclista como persona", indicó.

El mexicano dijo que cada año ha aprendido de sus compañeros, entre quienes está el esloveno Tadej Pogacar, pentacampeón del Tour de Francia y uno de los mejores ciclistas de la historia, quien ha dicho que Del Toro podría ser su relevo.

TORITO × 2031 ✍️🇲🇽🦅



We’re delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 has signed a new long-term contract with UAE Team Emirates-XRG, extending his stay with the team until the end of 2031.



Committed to our future 🤝#WeAreUAE pic.twitter.com/xbtDYG9E9R — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 6, 2026

"Cada temporada he aprendido algo nuevo de mis compañeros y de la gente que trabaja a mi alrededor, y siento que mejoro constantemente", afirmó.

"Este equipo me hace sentir como en casa. Compartimos la misma ambición, la misma pasión por las carreras y el mismo deseo de seguir mejorando", apuntó.

Isaac del Toro Romero llegó al UAE Team Emirates-XRG en octubre de 2023, tras su histórica victoria en el Tour de l'Avenir en agosto de ese año, y firmó por tres temporadas: 2024, 2025 y 2026.

Su debut en carretera con el equipo emiratí ocurrió el 13 de enero de 2024 en Australia.

Tras compartir en Instagram la extensión de su contrato, publicó una fotografía en la que se le ve entrenando a las 6:00 de la mañana con su amigo Michael Zarate del Team Petrolike, otro mexicano que sigue la rueda del "Torito".

La influencia de Matxín

Detrás de la llegada de Isaac del Toro al UAE está Joxean Fernández Matxín, director deportivo del equipo emiratí, quien fue contactado por el mexicano cuando se probaba en Europa.

El directivo ha contado a varios medios que "El Torito" se comunicó con él a través de redes sociales en 2021 y, usualmente le pedía su opinión, dado que el ciclista apenas iniciaba. Al inicio, un detalle que más generó interés al reconocido cazatalentos español fue el apellido. Matxín es un especialista en el mundo del ciclismo y tuvo buen ojo para identificar el potencial de Pogacar en su momento.

Sin embargo, lo que más impresionó a Fernández fue que un mexicano estuviera compitiendo en una de las competencias más duras como el ciclocross de Bélgica a sus 17 años. Eso le demostró que el de Ensenada tenía mucho valor y capacidades.

Fue el 20 de noviembre de 2021. Del Toro corrió con los colores del A.R. Monex Pro Cycling Team en el Telenet Superprestige de Merksplas y finalizó en la posición 40 en la categoría Junior (Sub-19). Al día siguiente participó en la legendaria Copa del Mundo de Koksijde, que incluye dunas de arena, y logró el lugar 41.

Después, el contacto fue más continuo. Pasaron los meses y "El Torito" compitió en el Tour de Sibiu en Rumanía, a mediados de 2023. Ahí terminó en la posición 10 de la clasificación general y fue el tercer mejor ciclista entre los jóvenes.

Matxín le dio seguimiento a la entonces joven promesa y comenzó una asesoría externa. El plan inicial del director español era colocarlo en un equipo de desarrollo intermedio como el Caja Rural para que se fogueara. Por algunos detalles menores, no se concretó el traspaso al equipo español.

Sin embargo, unas semanas después de la carrera en Rumanía, Del Toro conquistó el Tour de l'Avenir, considerado el Tour de Francia Sub-23. Tras el triunfo, más de 15 equipos de la máxima categoría (WorldTour) le llovieron con ofertas. Debido al contacto con Fernández, el UAE Team Emirates llevaba ventaja y el mexicano firmó con ellos. Este jueves, renovó con el mismo equipo para quedarse hasta cumplir los 27 años.

Con los emiratíes consiguió el subcampeonato del Giro de Italia en 2025 y fue el mejor joven. Igual ganó su primera Etapa en un Tour de Francia este año (la segunda jornada), donde subió al podio como el mejor ciclista joven, siendo el primer mexicano en la historia en lograrlo.

Suma alrededor de 30 victorias, entre ellas el Tour de Austria, la Vuelta a Burgos, los Giros de la Toscana, del Veneto, dell'Emilia y el GP Industria & Artigianato. Se impuso en el UAE Tour en febrero pasado y fue campeón nacional de México en 2025, pero todavía le queda una carrera muy prometedora por delante.

ASJ