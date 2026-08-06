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Isaac Del Toro Celebra Renovación con el UAE: 'Lo Mejor Está Por Venir'

El mexicano dijo que cada año ha aprendido de sus compañeros, entre quienes está el esloveno Tadej Pogacar, uno de los mejores ciclistas de la historia

Isaac del ToroEl ciclista mexicano llegó al UAE Team Emirates-XRG en octubre de 2023, tras su histórica victoria en el Tour de l'Avenir. Foto: Reuters.

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¡Isaac Del Toro asegura que lo mejor está por venir! El mexicano extiende su contrato con UAE Team Emirates-XRG hasta 2031, aprendiendo de leyendas como Tadej Pogacar.

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