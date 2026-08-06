Isaac del Toro para Rato: UAE Team Emirates Extiende Contrato al Mexicano Hasta 2031

El UAE Team Emirates anunció una extensión de contrato para el ciclista mexicano Isaac del Toro, quien estará con la cuadrilla emiratí hasta finales del 2031, informó el equipo a través de un comunicado.

Se esperaba que el nacido en Ensenada entrara en pláticas con su equipo una vez que concluyera el Tour de Francia, prueba en la que Isaac terminó en el tercer puesto en su primera aparición en la Grande Boucle.

"Con tan solo 22 años, Del Toro se ha consolidado rápidamente como uno de los talentos más prometedores del ciclismo profesional desde que se unió al equipo emiratí", indicó el equipo.

En números redondos, Isaac del Toro tiene en su palmarés 30 victorias, 17 títulos en carreras de un día o una semana y dos podios en grandes vueltas (Giro de Italia y Tour de Francia).

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¿Cómo llegó Isaac del Toro al UAE Team Emirates?

Isaac del Toro atrajo la mirada del equipo más importante del momento en el ciclismo mundial tras ganar el Tour de l'Avenir 2023, por lo que fue firmado por su actual equipo en octubre de ese año.

El primer contrato del ensenadense fue por tres años a partir de 2024, por lo que el UAE Team Emirates buscó amarrarlo ahora con un jugoso acuerdo de cuatro años como un estelar en el equipo liderado por el esloveno Tadej Pogacar.

Y no es para menos, como refiere el comunicado, desde su llegada "el mexicano ha brillado dentro del equipo, convirtiéndose en uno de los ciclistas más emocionantes en las carreras por etapas y en una pieza clave de las ambiciones a largo plazo del equipo".

Un año de ensueño

La temporada 2026 ha sido la mejor para Del Toro, sobre todo por subirse al podio de la vuelta más importante de la disciplina y ganar el maillot blanc por haber sido el mejor joven de la competencia.

Puso sus piernas a disposición de su líder, Pogacar, en las etapas de montaña y lo ayudó a conquistar el quinto tour.

A este reconocimiento, se agrega que también obtuvo importantes victorias en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

"Esta prórroga representa otra importante inversión en el futuro por parte del UAE Team Emirates-XRG, asegurando la continuidad de uno de los jóvenes ciclistas más prometedores del mundo durante los que se prevé que sean los mejores años de su carrera".

Con información de N+

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