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Isaac del Toro para Rato: UAE Team Emirates Extiende Contrato al Mexicano Hasta 2031

La historia entre el ciclista mexicano y la escuadra emiratí comenzó a finales de 2023, cuando firmó un contrato por tres años luego de ganar el Tour de l'Avenir

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates, firmó una extensión de contrato hasta el 2031Isaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates, firmó una extensión de contrato hasta el 2031. Foto: Reuters

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Con solo 22 años, Isaac del Toro asegura su futuro con UAE Team Emirates hasta 2031. Descubre cómo este joven talento se ha convertido en una pieza clave del ciclismo mundial.

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