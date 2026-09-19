América y Chivas jugarán una edición más del Clásico Nacional este sábado. Las Águilas llegan a este compromiso, uno de los más importantes del torneo, luego de haber sido derrotados en el Clásico Joven mientras que el Rebaño hila siete partidos de Liga MX sin conocer la derrota.

El equipo azulcrema podría retomar el liderato del futbol mexicano si derrota al conjunto rojiblanco, pero deberá hacerlo sin uno de sus jugadores clave. De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Kevin Álvarez es baja para el partido de esta noche en el Estadio Banorte.

La información detalla que el lateral del América no se recuperó del golpe recibido en el pie derecho hace tres días durante uno de los entrenamientos y esa molestia no le permitirá disputar esta nueva edición del Clásico Nacional, esto a pesar de que se sometió a una ardua terapia de recuperación.

Con esto, el entrenador del América, Guillermo Almada, deberá encontrar la manera de suplir su ausencia. En ese mismo sentido, el estratega uruguayo podría incluso debutar a algunos de sus nuevos refuerzos. TUDN reportó que "la lateral derecha es una preocupación especial de Almada para este partido, ya que tendría que usar a Israel Reyes en esa posición y jugar con Miguel Vázquez y Ramón Juárez para completar la defensa. En caso de que esta opción no guste al timonel, tendría qué adelantar el debut de Santiago Bueno o Santiago Ramos".