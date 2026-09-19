Deportes

Kevin Álvarez es Baja del América para el Clásico Nacional

Las Águilas no podrán contar con el lateral mexicano, aunque podrían tener el debut de alguno de sus más recientes refuerzos

Kevin Álvarez, jugador del Club AméricaFoto: Cuartoscuro

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