Programas sociales

Estas Personas Pueden Recibir Hasta 17 mil Pesos con Fondo de Pensión Bienestar

El programa tiene como objetivo reducir la diferencia entre la pensión que recibe una persona al jubilarse y el salario que tenía antes del retiro

Fondo de Pensiones para el BienestarFoto: Cuartoscuro | Archivo
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