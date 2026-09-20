Si te jubilarás o ya lo hiciste y eres parte de la generación que empezó a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, hay una opción con la que puedes recibir una mayor aportación, además de los tres esquemas para pensionarse: retiro programado, renta vitalicia y pensión garantizada. Se trata del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo que puedes cobrar hasta 17 mil pesos.

Este programa tiene como objetivo reducir la diferencia entre la pensión que recibe una persona al jubilarse y el salario que tenía antes del retiro, siempre dentro de un límite establecido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jubilados y Pensionados de Pemex y CFE Protestan Afuera de Estadio en Veracruz

El fondo otorga un complemento económico a los trabajadores pensionados cuyo salario sea igual o menor a 17 mil 885.85 pesos al mes, que es el monto equivalente a la remuneración mensual promedio del IMSS en 2026.

"Con los recursos de este fondo, el gobierno federal otorgará un complemento económico solidario al monto de la pensión que corresponda a la persona trabajadora, a fin de hacer justicia y contribuir a una vida digna acorde con la política del bienestar", señala Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Las personas que pueden recibir este apoyo económico son trabajador o trabajadora que cotizan en el IMSS desde el 1 de julio de 1997 o en el ISSSTE desde el 1° de abril de 2007, bajo el régimen de cuentas individuales.

El fondo permite contar con un complemento para que tengas una pensión igual al 100% del último salario cotizado, solo si éste era igual o menor al monto promedio.

Este fondo es financiado por diversas fuentes como el 75% del remanente neto que obtenga e Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), además del cobro de adeudos pendientes de pago ante el SAT y el ISSSTE, así como de recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, entre otros.

Cabe recordar que el Fondo de Pensiones para el Bienestar se creó para administrar los recursos que se le transfieran de personas de 70 años o más en el caso del IMSS y 75 para el ISSSTE, que no tengan una relación laboral vigente y que no hayan cotizado en el último año.

"Si la persona no está en ese supuesto, su saldo no pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar y sus recursos permanecerán en su Afore", indica el programa.