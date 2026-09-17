Becas UNAM 2026: Estos Son Todos los Apoyos que Lanzarán Convocatoria para Estudiantes

Las Becas UNAM están a punto de publicar las convocatorias para el ciclo escolar 2026-2027, y si eres estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, acá te traemos todos los apoyos que abrirán registro en próximas fechas.

Recientemente abrió el periodo de inscripciones de la Beca Benito Juárez Media Superior 2026 y también iniciarán las de Jóvenes Escribiendo el Futuro para universitarios, por lo que los alumnos tienen diferentes opciones para solicitar un apoyo.

Sin embargo, los estudiantes de la UNAM pueden solicitar directamente algunas de las becas que ofrece la institución, que se otorgan a diferentes sectores de la población estudiantil para contribuir a la permanencia y conclusión de estudios.

La Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad de la UNAM dio a conocer que en los próximos días se realizará la publicación de las convocatorias de las Becas 2026-2027. Estos son los apoyos que abrirán registro:

Beca Manuela Garín Pinillos - Manutención UNAM.

Beca Ifigenia Martínez - Apoyo para la Alimentación.

Beca para alumnas y alumnos en situación de discapacidad.

Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País.

Beca Excelencia Formativa Bécalos UNAM Licenciatura.

Beca para disminuir el bajo rendimiento académico.

Beca Matilde Montoya Lafragua.

Beca de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y de Alta Exigencia Académica.

Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro.

Becas para Alumnos Deportistas de Equipos Representativos de la UNAM.

Becas de titulación.

De estos apoyos, la que tiene mayor demanda y número de beneficiarios es la Beca de Manutención UNAM 2026, la cual otorga un monto de 3,600 pesos, el cual se paga en una sola exhibición. Estos son los requisitos:

Ser alumno/a regular y activo/a en un programa de licenciatura de la UNAM.

Ingreso familiar menor a 4 salarios mínimos.

Promedio mínimo de 7.0.

No ser beneficiario de otra beca otorgada por la UNAM o algún organismo del gobierno federal.

No estar sancionado conforme a lo establecido en la Legislación Universitaria.

El Apoyo para la Alimentación UNAM, Beca Ifigenia Martínez, también es uno de los más solicitados, ya que ofrece un apoyo económico de 3,600 pesos en un solo pago. Estos son los requisitos principales:

Estar inscrita/o en el nivel de licenciatura, en el semestre o año vigente.

Provenir de un hogar cuyo ingreso sea menor o igual a un salario mínimo mensual.

Contar con un promedio general mínimo de 7.0.

No estar sancionada conforme a lo establecido en la legislación universitaria.

Los estudiantes que estén interesados en solicitar alguna de las Becas UNAM 2026 antes mencionadas deberán estar pendientes de la publicación de las convocatorias en el Portal del Becario, en este link: https://www.becarios.unam.mx/.

PPP