Suspenderán Temporalmente Pago Bienestar en Septiembre: Este Día Reanudan Depósito

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar, debes saber que en septiembre suspenderán temporalmente el pago de adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadores y mujeres de 60 a 64 años. Y en N+ te explicamos por qué y cuándo reanudarán el depósito del apoyo económico.

Leticia Ramirez Amaya, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, fue la encargada de dar a conocer el Calendario de Pagos del Bienestar para el bimestre septiembre-octubre 2026.

Ahí se establece que el 16 de septiembre no habrá depósito para los beneficiarios dado que ni los bancos ni las dependencias oficiales trabajan por ser día festivo. De hecho, en una nota previa ya te aclaramos cómo te deben pagar ese día en caso de que te toque laborar, según la Ley Ley Federal del Trabajo (LFT).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cuándo Depositan la Pensión Bienestar en Tamaulipas? Fechas de Pago Septiembre - Octubre 2025

De modo que el martes 15 continuará el pago para los beneficiarios cuyo apellido inicie con la letra M, mientras que el 16 será la suspensión y el jueves 17 de septiembre de 2026 se reanudarán los pagos para continuar con el orden alfabético usual.

El 17 de septiembre será turno de cobrar para los beneficiarios cuya inicial del primer apellido sea la letra N, Ñ, O.

De modo que las fechas de pago de la Pensión Bienestar se extienden hasta el próximo viernes 25 del mes, cuando se haga el depósito a los beneficiarios cuyo apellido inicie con la letra W, X, Y o Z.

Si aún no se ha visto reflejado el depósito en tu cuenta, y tienes duda de cuándo te corresponderá cobrar, ya te dimos a conocer quiénes reciben su pago del 14 al 18 de septiembre.

Recuerda que los recursos están disponibles para retiro o compras a partir del día del depósito, aunque en ningún caso es obligatorio retirarlos el mismo día que son depositados.

Éste será el penúltimo pago del año, toda vez que en noviembre 2026 se depositará el último bimestre de la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad.