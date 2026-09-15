Programas sociales

Suspenderán Temporalmente Pago Bienestar en Septiembre: Este Día Reanudan Depósito

Avanza septiembre y con éste el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar, presentada por Leticia Ramirez Amaya, titular de la dependencia

Hombre y mujer con Tarjeta Bienestar. Suspenden pago de Pensión en Septiembre 2026.La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció que el pago de la Pensión del Bienestar se suspenderá temporalmente, te damos todos los detalles. Foto: X @Bienestarmx

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