Programas sociales

Pensión Mujeres Bienestar 2027: Conoce La Propuesta de Aumento

El gobierno federal proyectó un incremento para este programa social, enfocado en mujeres de 60 a 64 años

Aumento a la Pensión Mujeres BienestarEl Proyecto de Egresos prevé un aumento al presupuesto de la Pensión Mujeres Bienestar 2027. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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