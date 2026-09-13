Pensión Mujeres Bienestar 2027: Conoce La Propuesta de Aumento

Uno de los programas sociales que más popularidad ha alcanzado en los últimos años es la Pensión Mujeres Bienestar. Esta deposita un monto bimestral de 3,100 pesos, y se entrega a 2.8 millones de personas; sin embargo, hay buenas noticias para la población objetivo, ya que se prevé un incremento en el presupuesto para 2027.

De acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, el gobierno federal plantea la iniciativa de incrementar el monto enfocado en este apoyo, como parte del ajuste a la Política de Gasto Público.

Al comparar los recursos previstos para 2026 con la propuesta para 2027, el presupuesto de los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987 mil 160 millones de pesos a un billón 25 mil 388.5 millones de pesos.

Esto representa un incremento de 38 mil 228.5 millones de pesos. No obstante, no todos los programas tendrían más recursos, pues algunos otros tendrían reducciones o cambios en la forma en que se distribuye el presupuesto, de aprobarse la propuesta.

La Pensión Mujeres Bienestar tendría un mayor presupuesto el próximo año, al pasar de 56 mil 969 millones de pesos a 59 mil 356.3 millones en 2027.

Esto representaría un incremento total de 2 mil 387.3 millones de pesos, los cuales se distribuirían conforme a lo que establezca el gobierno federal, aunque hasta el momento no se ha confirmado un aumento en el apoyo.

Durante su informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su pasado informe de gobierno que este apoyo casi triplicó su presupuesto de 2025 a 2026, y también se rgistró un aumento de número de derechohabientes.

DMZ