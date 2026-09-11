Registro Mejoramiento de Vivienda: Lanzan Formulario para Elegir tu Apoyo de $30,000

Diferentes gobiernos de México están comprometidos en brindar un forma más de digna de vivir para miles de familias, por eso ahora se ofrece el programa "Acciones de Mejoramiento de Vivienda", con el que los solicitantes van a poder elegir el tipo de apoyo que más necesitan, por eso acá te decimos cómo llenar el formulario en septiembre 2026, pues el año entrante se van a entregar paquetes con valor de hasta 30 mil pesos a cada beneficiario.
Acciones de Mejoramiento de Vivienda llegará en 2027 para todas las personas que vivan en Ciudad Juárez, Chihuahua. El apoyo será entregado a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi). Por ello, en septiembre 2026 el organismo invita a las familias a llenar un formulario en el que elijan el tipo de apoyo que necesitan, como cemento, pegazulejo, block de concreto, piso de cerámica, entre otros más.
El apoyo será entregado en especie y va a tener un valor de hasta 30 mil pesos para cada persona que lo necesite. Para llenar el formulario hay que dar clic al siguiente link. El sistema te permite elegir todos los materiales, pero te recomendamos seleccionar los que más necesites para mejorar tu casa. También puedes escribir algún otro que no esté en la lista.
En 2026, el apoyo de Mejoramiento de Vivienda entregó un total de 150 paquetes de materiales a crédito. Los beneficiarios contaron con facilidades de pago de hasta 18 meses y un enganche del 15 por ciento. Para el próximo año habrá que estar pendientes de las reglas de operación de programa, para saber en qué consistirá el apoyo y la forma de pago.
Si se desea mayor información, las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de Coesvi en Pueblito Mexicano, ubicado en avenida Abraham Lincoln número 1320, fraccionamiento Córdova Américas. También pueden comunicarse al 656 629 33 00, extensión 55969.
Los requisitos y pasos para hacer el registro a Acciones de Mejoramiento de Vivienda serán dados a conocer una ve concluida la consulta y definida la oferta de materiales.