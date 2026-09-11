Registro Mejoramiento de Vivienda: Lanzan Formulario para Elegir tu Apoyo de $30,000

Diferentes gobiernos de México están comprometidos en brindar un forma más de digna de vivir para miles de familias, por eso ahora se ofrece el programa "Acciones de Mejoramiento de Vivienda", con el que los solicitantes van a poder elegir el tipo de apoyo que más necesitan, por eso acá te decimos cómo llenar el formulario en septiembre 2026, pues el año entrante se van a entregar paquetes con valor de hasta 30 mil pesos a cada beneficiario.

Recuerda que también está disponible el programa de Mejoramiento de Vivienda Bienestar que entrega el Gobierno de México en conjunto con la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) y que en 2026 continúa con la entrega de apoyos con valor de 40,000 pesos en distintas zonas del país.