Programas sociales

Registro Mejoramiento de Vivienda: Lanzan Formulario para Elegir tu Apoyo de $30,000

Desde que salió el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar 2026, varias entidades brindan un apoyo similar a miles de personas y ahora hasta un formulario lanzaron

Mejoramiento de Vivienda cambia registro así eliges tu apoyo de 30,000 pesos en 2026El programa de Mejoramiento de Vivienda se renueva con nuevos apoyos. Foto: Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez

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