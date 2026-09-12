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Tormenta Eléctrica en CDMX: Activan Alerta Naranja y Amarilla; Evita Zonas Afectadas

Las alertas estarán vigentes hasta las 22:00 horas y se prevé que las lluvias se extiendan hasta la madrugada

Alerta Naranja por lluvia en CDMXCuartoscuro

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