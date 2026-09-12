Tormenta Eléctrica en CDMX: Activan Alerta Naranja y Amarilla; Evita Zonas Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla y Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en el norte de la capital del país. Se registran lluvias fuertes en las alcaldías Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco y Cuauhtémoc.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 18:00 y las 22:00 horas de este viernes.

La Alerta Amarilla se mantiene activa por fuertes lluvias en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En tanto, también ya hay Alerta Naranja en la alcaldía Venustiano Carranza.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 11/09/2026 en la demarcación: @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/Q8eSUv4h68 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

Ante la lluvia de esta noche, el Metro implementó la marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B, por lo que la velocidad de los trenes es lenta. En tanto, la Línea 3 del Cablebús inició el desembarque de los usuarios por tormenta eléctrica en la zona poniente.

En la alcaldía Venustiano Carranza, en la zona del metro Oceanía, se registraba una inundación que impedía el paso de automóviles y peatones. El cuerpo de Bomberos de la CDMX laboraba en la zona para auxiliar a los vecinos.

Inundación en la zona de Oceanía. Foto: N+

La circulación en Circuito Interior, a la altura de Oceanía con dirección al Aeropuerto de la CDMX, se encuentra colapsada debido a los severos encharcamientos que dejó la tormenta de este viernes. Vecinos reportan que el agua entró a los negocios de la zona.



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Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

AMP