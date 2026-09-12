Rescatan Cuatro Perros por Presunta Crueldad Animal en Tochimilco, Puebla

Personal médico veterinario y forense de la Dirección de Bienestar Animal (DIBA), en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y elementos de la Policía Municipal, rescataron a cuatro perros presuntas víctimas de crueldad animal en el municipio poblano de Tochimilco.

Dichos rescates se dieron gracias a una denuncia donde acusaban al propietario de los animales por realizarles mutilaciones estéticas en la junta auxiliar de San Francisco Huilango.

Debido al riesgo para la vida de los ejemplares y ante hechos con apariencia de delito, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Animales de la FGE Puebla dio seguimiento al caso y determinó una intervención inmediata.

Tras la inspección correspondiente, la autoridad ministerial determinó el aseguramiento de cuatro perros: una hembra adulta y tres cachorros, quienes quedaron bajo resguardo de la DIBA mediante la respectiva cadena de custodia.

📢COMUNICADO: | SEDIF exhorta a evitar mutilaciones estéticas tras rescate de cachorros en Tochimilco.

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La dependencia detalló que la hembra adulta, de raza mestiza, presentaba un cuadro severo de caquexia, presencia de ectoparásitos y una herida abierta, sin higiene ni curación, derivada de una cirugía de esterilización reciente.

Los tres cachorros, de aproximadamente dos meses de edad, también presentaban desnutrición y ectoparásitos, además de evidencias de una caudectomía ya cicatrizada.

Para favorecer su recuperación, los cuatro animales fueron trasladados a la Clínica de Bienestar Animal del SEDIF, ubicada en Flor del Bosque, donde recibieron atención médica integral, alimentación, hidratación y cuidados de higiene.

Posteriormente, fueron canalizados al Centro de Bienestar Animal de San Pablo Xochimehuacán para continuar con su rehabilitación en un espacio seguro y adecuado. La hembra recibió el nombre de Milka, mientras que los cachorros fueron nombrados Dottie, Timón y Pumba.

Por último, la dependencia exhortó a la población a erradicar prácticas crueles como la mutilación de cola o caudectomía con fines estéticos, ya que pueden provocar dolor y afectar la integridad de los animales, además de limitar su lenguaje corporal.

Con información de N+

GMAZ