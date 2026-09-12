Rescatan Cuatro Perros por Presunta Crueldad Animal en Tochimilco, Puebla

Personal médico veterinario y forense de la Dirección de Bienestar Animal (DIBA), en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y elementos de la Policía Municipal, rescataron a cuatro perros presuntas víctimas de crueldad animal en el municipio poblano de Tochimilco.
Dichos rescates se dieron gracias a una denuncia donde acusaban al propietario de los animales por realizarles mutilaciones estéticas en la junta auxiliar de San Francisco Huilango.
Debido al riesgo para la vida de los ejemplares y ante hechos con apariencia de delito, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Animales de la FGE Puebla dio seguimiento al caso y determinó una intervención inmediata.
Tras la inspección correspondiente, la autoridad ministerial determinó el aseguramiento de cuatro perros: una hembra adulta y tres cachorros, quienes quedaron bajo resguardo de la DIBA mediante la respectiva cadena de custodia.
La dependencia detalló que la hembra adulta, de raza mestiza, presentaba un cuadro severo de caquexia, presencia de ectoparásitos y una herida abierta, sin higiene ni curación, derivada de una cirugía de esterilización reciente.
Los tres cachorros, de aproximadamente dos meses de edad, también presentaban desnutrición y ectoparásitos, además de evidencias de una caudectomía ya cicatrizada.
Para favorecer su recuperación, los cuatro animales fueron trasladados a la Clínica de Bienestar Animal del SEDIF, ubicada en Flor del Bosque, donde recibieron atención médica integral, alimentación, hidratación y cuidados de higiene.
Posteriormente, fueron canalizados al Centro de Bienestar Animal de San Pablo Xochimehuacán para continuar con su rehabilitación en un espacio seguro y adecuado. La hembra recibió el nombre de Milka, mientras que los cachorros fueron nombrados Dottie, Timón y Pumba.
Por último, la dependencia exhortó a la población a erradicar prácticas crueles como la mutilación de cola o caudectomía con fines estéticos, ya que pueden provocar dolor y afectar la integridad de los animales, además de limitar su lenguaje corporal.
Con información de N+
GMAZ