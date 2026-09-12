Seguridad

Rescatan Cuatro Perros por Presunta Crueldad Animal en Tochimilco, Puebla

Los animales fueron víctimas de agresiones por parte de sus propietarios en un inmueble de la junta auxiliar de San Francisco Huilango

Cuatro Perros Rescatados Víctimas Crueldad Animal San Francisco Huilango Tochimilco PueblaRescatan a Cuatro Perros Presuntas Víctimas de Crueldad Animal en Tochimilco, Puebla. Foto: X @DIBAGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cuatro perros rescatados en Puebla tras denuncia de crueldad. La intervención oportuna salvó a Milka y sus cachorros. Descubre cómo se recuperan y la importancia de erradicar estas prácticas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+