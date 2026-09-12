Armada de México en Veracruz Abre Vacantes Laborales; Esto Solicitan

El centro de reclutamiento de contratación de la Armada de México abrió la convocatoria para hombres y mujeres que busquen empleo. Según la información emitida por la dependencia, las vacantes disponibles se ofertan para hombres y mujeres a partir de los 18 años de edad.

De acuerdo con lo informado por Jessica María Macías Hermida, teniente de corbeta, existen vacantes que van desde marinería, cabos, segundos maestres, tenientes de corbeta, de fragata, de navío hasta oficios de albañilería, carpintería, electrónico. Mencionó que la escolaridad mínima es secundaria y puede abarcar hasta la especialidad.

La oferta es para puestos de las áreas de servicios y oficios como albañilería, alumineros, carpinteros, electrónicos, electromecánicos, electricistas, frigoríficos, hojalateros, mecánicos automotrices, torneros, soldadores, choferes, servicios generales de mantenimiento de instalaciones, impresores, lavanderos, oficinistas, peluqueros, servicios generales de alimentación, tapiceros.

Finalmente, se dieron a conocer las vacantes de ingenierías y licenciaturas en las que destacan ingeniero en computación, licenciados archivistas, licenciados en enfermería, así como licenciados en Educación Física.

La. teniente Jessica Macías, indica que este centro de reclutamiento aplica para todas las unidades y que los aspirantes serán redireccionados a donde la vacante está abierta. Los interesados pueden presentarse en el puesto 3 de la Heroica Escuela Naval Militar de 8 a 16 horas de la tarde.