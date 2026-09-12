Sociedad

Armada de México en Veracruz Abre Vacantes Laborales; Esto Solicitan

La bolsa laboral fue aperturada para que los interesados se postulen en el polígono naval de Antón Lizardo, Alvarado

Armada de México en Veracruz Abre Vacantes Laborales; Esto SolicitanLa escolaridad mínima para postularse a una de estas vacantes es secundaria. Foto: N+

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La Armada de México en Veracruz abre vacantes para hombres y mujeres desde los 18 años. Postúlate en el polígono naval de Antón Lizardo.

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