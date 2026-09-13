Exigen Protección Para Yodeli Benítez, Madre Buscadora, Tras Intento de Secuestro

Yodeli Benítez, madre buscadora de Culiacán y fundadora de la colectiva ¿Dónde están?, fue víctima de un presunto intento de secuestro, por lo que organizaciones de familias buscadoras exigieron que se le brinde protección inmediata.

De acuerdo con la Red Defensoras Dh México, la agresión ocurrió el domingo 6 de septiembre, alrededor de las 15:00 horas, cuando sujetos intentaron subir por la fuerza a Benítez a una camioneta. En ese momento, la defensora se encontraba acompañada de dos de sus hijos.

La organización señaló que el intento no se concretó debido a la resistencia que la madre buscadora logró ejercer durante la agresión. Ante estos hechos, expresó su preocupación y pidió medidas de protección para Benítez.

Yodeli Benítez es fundadora del colectivo de búsqueda ¿Dónde están? y busca a su hijo, Paúl Jacobo Benítez, quien desapareció el 30 de marzo de 2025.

La Red Defensoras Dh México calificó el hecho como una grave violación a los derechos humanos y señaló que ocurre en un contexto de agresiones contra mujeres defensoras y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa.

Las organizaciones de familias buscadoras demandaron una respuesta inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad de Benítez y de su familia, así como condiciones que permitan a quienes participan en labores de búsqueda realizar sus actividades sin poner en riesgo su integridad.