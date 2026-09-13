Seguridad

Exigen Protección Para Yodeli Benítez, Madre Buscadora, Tras Intento de Secuestro

Sujetos intentaron subir por la fuerza a la buscadora a una camioneta, pero ella logró resistirse y evitar fuera privada de la libertad

Foto: Red Defensoras Dh MéxicoFoto: Red Defensoras Dh México

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