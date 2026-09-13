Hospitalizan a Vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser: Este Es Su Estado De Salud

María Daniela, vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser, fue hospitalizada de emergencia en las últimas horas, lo que obligó a posponer el concierto programado para este sábado 12 de septiembre en un centro nocturno de Tijuana, Baja California.

A través de un aviso oficial, los organizadores del recinto Marko Disko señalaron que por “motivos de salud” de María Daniela, el concierto tenía que ser reagendado hasta el próximo 30 de octubre.

Asimismo, señalaron que todos los boletos adquiridos mantendrán validez, mientras que para el reembolso, los interesados recibirán instrucciones a través de un correo electrónico de Boletia.

Mediante X, la agrupación musical se dijo “muy triste” por la noticia de la suspensión del concierto y prometieron “compensar los inconvenientes en la nueva fecha”.

La vocalista de la banda de electropop independiente sufrió un malestar que la obligó a ser hospitalizada. De acuerdo con la banda, en estos momentos María Daniela debe “descansar y recuperarse”.

A través de sus historias de Instagram, la cantante señaló que ya se encuentra en su casa en recuperación luego de haber contraído un virus respiratorio y agradeció por las muestras de cariño y preocupación mostradas por sus seguidores.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes de amor y preocupación, ya estoy en casa recuperándome, me dio un virus respiratorio muy fuerte”, dijo la cantante.

“Ojalá que nos podamos ver pronto… “Les mando un beso enorme”, compartió la cantante, quien encabeza el proyecto musical que este año cumple 25 años de su creación.

El dúo de “María Daniela y su Sonido Lasser” nació en 2001 en la Ciudad de México, a partir del encuentro entre el productor y DJ Emilio Acevedo, integrante de proyectos como TITÁN, y María Daniela Azpiazu, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La propuesta musical de la agrupación consta de hits como “Miedo”, que conquistó las frecuencias radiofónicas y abrió paso al álbum debut homónimo, lanzado en 2005, que contó con temas como “Chicle de menta” y “Pobre estúpida”.

TLS