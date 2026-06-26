María Daniela y su Sonido Lasser: Horario de su Concierto Gratis por el Pride en Bellas Artes

Este sábado 27 de junio, la Ciudad de México vivirá una de sus jornadas más cargadas de historia reciente: la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 coincidirá por primera vez con las actividades del Mundial de Futbol, y el cierre musical promete estar a la altura.

Entre los nombres confirmados para el concierto destaca María Daniela y su Sonido Lasser, agrupación que ofrecerá una presentación gratuita como parte de las actividades conmemorativas del Pride capitalino.

¿Dónde será el concierto?

Debido a los eventos relacionados con el Mundial de Futbol 2026 que se desarrollarán en el Zócalo capitalino, los organizadores realizaron ajustes en la logística del evento. El escenario principal será instalado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana.

¿A qué hora tocará María Daniela y su Sonido Lasser?

Aunque ya se confirmó la participación de varios artistas, los organizadores aún no han dado a conocer los horarios específicos de cada acto. Se espera que la información se actualice a lo largo del día o se anuncie directamente en el escenario conforme avance la marcha.

¿Quiénes más estarán en el escenario?

María Daniela comparte cartelera con Emilio Acevedo, Kenia Os, Tatiana, Niurka Marcos, Los Yes-Yes, Verónica Castro, Regina Orozco, La Joaqui, Lupita TikTok, Ubis Fénix, Vanessa Labios 4K, Andy B, Alexis Mvgler y Alexa Dapozzo, entre otros. La conducción estará a cargo de Gigi Grande.

¿Cuál es la ruta de la marcha?

Las actividades arrancarán desde el Ángel de la Independencia y los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma con dirección al Centro Histórico, teniendo como destino final el Zócalo de la Ciudad de México, al que los asistentes podrán ingresar libremente pese a la realización simultánea del FIFA Fan Fest.

Se prevén cierres parciales y modificaciones temporales en algunas vialidades cercanas al recorrido habitual. El desfile motorizado tendrá ajustes en su trayecto y concluirá antes de llegar a la zona de Avenida Juárez.