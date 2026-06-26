María Daniela y su Sonido Lasser: Horario de su Concierto Gratis por el Pride en Bellas Artes

María Daniela y su Sonido Lasser es uno de los actos confirmados para el concierto gratuito del Pride CDMX 2026 en Eje Central. Te decimos todo lo que sabemos sobre horarios y cartelera

concierto-pride-cdmx-2026-hora-maria-daniela-sonido-lasser-bellas-artesFoto: Cuartoscuro

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Este 27 de junio, la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX se une al Mundial de Futbol. María Daniela y su Sonido Lasser encabezan el concierto gratuito.

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