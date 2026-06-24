De la Cancha a la TV: ¿Qué Futbolistas Mexicanos Han Salido en Telenovelas Famosas?

El fútbol y el mundo del espectáculo tienen más en común de lo que parece.

Con el Mundial 2026 reviviendo el fanatismo por el futbol y la Selección Mexicana, vale la pena recordar cómo varios de sus jugadores pisaron los foros de las telenovelas mucho antes de llegar al Mundial. Aquí el repaso de los futbolistas tricolores que se animaron a probar suerte frente a las cámaras.

Memo Ochoa en La Familia P. Luche: el portero como galán de comedia

Uno de los cameos más recordados por fans del futbol y de la televisión, lo protagonizó Guillermo "Memo" Ochoa, portero de la Selección. Ochoa formó parte del elenco del programa La Familia P. Luche, la comedia producida por Eugenio Derbez, donde dio vida al novio de "Bibi P. Luche", personaje interpretado por Regina Blandón.

En la trama, la familia de la joven la presionaba para terminar su relación con él, precisamente por ser portero. La aparición ocurrió justo antes del Mundial de Sudáfrica 2010, momento en el que Ochoa comenzaba a consolidarse como figura indiscutible de la portería nacional.

Cuauhtémoc Blanco: el goleador que revivió en El Triunfo del Amor

En 2010, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y Carmen Salinas se convirtieron en los personajes favoritos de los fans de Triunfo del Amor, bajo la producción de Salvador Mejía.

Ella dio vida a una ama de casa abnegada, mientras que Blanco interpretó al bombero Juanjo. Aunque al principio se manejó la posibilidad de matar al personaje, su popularidad fue tan grande que los escritores optaron por revivirlo milagrosamente.

Rafa Puente Jr.: del Necaxa a los foros de Televisa

Pocos casos en la historia del fútbol mexicano mezclan tanto disciplinas como el de Rafael Puente Jr., hijo del legendario portero Rafael "Wama" Puente.

Tras una breve carrera como futbolista profesional con el Atlante y el Necaxa, Rafa sorprendió dando un giro total en sus aspiraciones al formar parte del reparto de la telenovela Código Postal en 2006, interpretando a Héctor Garza, un joven adinerado que vivía cerca del mar junto con sus hermanos.

El melodrama juvenil, producido por Televisa, contó con un elenco que incluyó a Claudia Godínez, Jessica Coch, Jackie García, Imanol Landeta y Altaír Jarabo, entre otros. El último episodio se transmitió en febrero de 2007.

Este papel lo motivó a continuar por el camino de la actuación, y en 2007 se incorporó a Palabra de Mujer, donde compartió créditos con Edith González, Yadhira Carrillo, Ludwika Paleta, Lidia Ávila y Juan Soler.

Hoy, Rafa Puente Jr. es mejor conocido como director técnico, pero su paso por la pantalla chica sigue siendo uno de los capítulos más curiosos del deporte mexicano.

Luis García: del América a compartir créditos con Lucero

Luis García era uno de los delanteros más temidos del fútbol mexicano a mediados de los 90. Fue entonces cuando la productora Carla Estrada lo convocó para participar en ocho episodios de Lazos de Amor, telenovela protagonizada por Lucero. Pese a su negativa inicial, pues él se consideraba apto únicamente para el fútbol, Estrada le recordó que su contrato con Televisa contemplaba participar en alguna de sus producciones. "Salí de Luis García y lo hice del carajo", reconoció años después en el podcast Creativo.

Miguel Herrera: de jugador del Atlante a Dos Mujeres, un Camino

Antes de ser "El Piojo", el director técnico que México entero conoce, el entonces jugador del Atlante tuvo una pequeña participación en la telenovela Dos mujeres, un camino, en una sola escena en la que compartió cuadro con Itatí Cantoral y Salvador Garcini. El paso fue breve pero suficiente para quedar en la historia del cruce entre el fútbol y la pantalla chica.

Oswaldo Sánchez, Duilio Davino y Braulio Luna: la triple aparición en Gotita de Amor

Uno de los episodios más recordados del cruce entre el balompié y la televisión mexicana involucró no a uno, sino a tres futbolistas al mismo tiempo. En Gotita de Amor, el exportero Oswaldo Sánchez acompañó en cuadro a Braulio Luna y Duilio Davino; los tres jugadores profesionales aparecieron simplemente como ellos mismos. La producción, a cargo de Nicandro Díaz, contó con las actuaciones de Andrea Lagunes, Alejandro Ibarra y Laura Flores.

Esta no fue la única incursión televisiva de Davino: en 1999 apareció en Rosalinda, protagonizada por Thalía, como un admirador que llegaba a la puerta de la joven para invitarla a salir.

Christian Patiño: una escena en El juego de la vida

Menos recordado pero parte de esta lista, el exdelantero del Club América Christian Patiño tuvo una breve participación en un capítulo de la telenovela El juego de la vida, producción a cargo de Roberto Gómez Fernández.

Rafael Márquez: del Tri a la pantalla grande

Aunque Rafael Márquez es más conocido en el cine por su participación en Goal!, donde aparece junto a estrellas internacionales como David Beckham, Zinedine Zidane, Iker Casillas, Ronaldinho, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en la historia de Santiago Muñez, un migrante mexicano que sueña con el fútbol profesional, el capitán histórico del Tri también fue señalado por la afición como uno de los futbolistas mexicanos con más porte de galán de telenovela. Desde sus inicios, Rafa cautivó con su look, y se ganó un lugar entre los favoritos de las aficionadas mexicanas.

El fútbol y el espectáculo: dos mundos que siempre se encuentran

El mundo del fútbol y el del espectáculo no están tan alejados como podría parecer; en ocasiones estrellas del futbol y de la televisión han vivido historias de amor; ambos generan ídolos y grandes bases de fans, por lo que es inevitable que en algún punto se encuentren. Ya sea en una escena de comedia, como galán de telenovela juvenil o compartiendo foro con las grandes estrellas de Televisa, los futbolistas mexicanos han demostrado que algunas veces su carisma va mucho más allá de la cancha.