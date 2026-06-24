De la Cancha a la TV: ¿Qué Futbolistas Mexicanos Han Salido en Telenovelas Famosas?

Memo Ochoa, Cuauhtémoc Blanco, Rafa Puente Jr. y más futbolistas mexicanos que dejaron la cancha para aparecer en telenovelas de Televisa.

que-futbolistas-mexicanos-han-salido-telenovelas-famosas-listaFotos: GettyImages

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Fútbol y telenovelas, una combinación inesperada. Descubre qué futbolistas mexicanos, como Memo Ochoa, han dejado huella en la pantalla chica.

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