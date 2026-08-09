Choque de Autobús en la México-Cuernavaca Deja 1 Muerto y 22 Heridos

Un camión que transportaba turistas se impactó con muro de contención del kilómetro 28 de la autopista México-Cuernavaca, con destino a la Ciudad de México, dejando una persona muerta este domingo 9 de agosto 2026.

Luego del impacto del autobús turístico, uno de los pasajeros salió proyectado de la unidad. Al llegar, elementos de emergencia hallaron a la persona sin signos vitales.

Guardia Nacional opera en la zona

Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras que en la zona opera la Guardia Nacional para realizar el cierre de los carriles y agilizar el tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente dejó 22 personas heridas y una persona fallecida.

La Guardia Nacional señaló cerca de las 8:00 horas que continuaba el cierre parcial de circulación en el kilómetro 28, a la altura del pueblo de San Miguel Topilejo.