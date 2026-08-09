Accidentes

Choque de Autobús en la México-Cuernavaca Deja 1 Muerto y 22 Heridos

El incidente se registró en el kilómetro 28, con rumbo a la Ciudad de México.

Guardia Nacional en la México-CuernavacaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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