Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 9 de Agosto 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 9 de agosto de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

00:54 horas. Se registra cierre a la circulación en la autopista México–Querétaro, km 42, dirección CDMX, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.

00:53 horas. Se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista Agua Dulce–Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes, sin cierre a la circulación.

00:52 horas. Se restablece la circulación en la carretera Pánuco–Canoas, Puente Pánuco, km 160, tras el retiro de manifestantes.

00:21 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Querétaro, km 42, dirección CDMX, por la volcadura de una camioneta.

0:04 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la carretera México–Cuernavaca, km 27, a la altura de San Mateo Xalpa, dirección Cuernavaca, debido a un deslave de talud.

00:00 horas. Continúa la lluvia en la autopista México–Cuernavaca, del km 19 al 22.