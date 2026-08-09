Accidentes

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 9 de Agosto 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadasLas principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes. Foto: GN.
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