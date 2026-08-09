Programas sociales

Darán Beca a Preescolar y Secundaria en Agosto 2026: Así Cobran Apoyo Niños de 3 a 15 Años

Con tantas becas para preescolar y secundaria, checa el apoyo para alumnos de 3 a 15 años que depositará hasta 1,180 a estudiantes de México en agosto 2026

Darán Beca para Preescolar y Secundaria en agosto 2026 qué niños de 3 a 15 años cobran apoyo requisitosLa beca preescolar y secundaria llega en agosto justo antes del regreso a clases 2026 en México. Foto: FIBIEN CDMX

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