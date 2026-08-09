Darán Beca a Preescolar y Secundaria en Agosto 2026: Así Cobran Apoyo Niños de 3 a 15 Años

El regreso a clases se acerca y con todo lo que hay por comprar de útiles y uniformes escolares, una beca para preescolar y secundaria dará un pago de hasta 1,180 pesos en agosto 2026, por eso acá te decimos qué niños de 3 a 15 años de edad cobran el apoyo, con los requisitos establecidos por el programa social en México.

La gran noticia de este mes es el pago de la Beca Rita Cetina para primaria, corresponde al apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares 2026 de 2,500 pesos por beneficiario, por eso en una nota ya te dijimos cómo consultar el saldo de tu Tarjeta Bienestar, para saber si ya cayó el depósito tan esperado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Padrón de Becas del Bienestar Creció de 90 Mil a 350 Mil Beneficiarios en Querétaro

¿Qué alumnos cobrarán la beca para preescolar y secundaria en agosto 2026?

Los estudiantes de preescolar y secundaria que van a recibir un apoyo económico en agosto son todos aquellos que son beneficiarios del programa Mi Beca Para Empezar 2026, el cual se entrega para niñas y niños que realicen sus estudios en escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México (CDMX).

El pago que van a recibir en agosto no es la beca como tal, sino el apoyo anual para Uniformes y Útiles Escolares 2026, que consta de una ayuda de 970 pesos para preescolar y de 1,180 pesos para secundaria.

Requisitos para cobrar apoyo de becas para preescolar y secundaria en agosto 2026

Los niños de 3 a 15 años que van a recibir la Beca de Uniformes y Útiles Escolares en agosto 2026 son todos los beneficiarios de continuidad de Mi Beca Para Empezar y quienes realizaron su registro al programa a más tardar el pasado 30 de junio 2026.

Hasta ahora, el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) aún no da a conocer las fechas de pago de Mi Beca Para Empezar Uniformes y Útiles Escolares de preescolar y secundaria, lo único confirmado es que el apoyo económico será depositado durante el mes de agosto 2026.

Por mientras, los alumnos que pasan de primaria a primero de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 y ya formaban parte de Mi Beca Para Empezar, desde el viernes 7 de agosto ya pueden acudir por su nueva tarjeta del apoyo para Uniformes y Útiles Escolares. Para saber si te toca obtenerla, en una nota ya te dijimos quiénes reciben su medio de pago.

AO