Darán Beca a Preescolar y Secundaria en Agosto 2026: Así Cobran Apoyo Niños de 3 a 15 Años

El regreso a clases se acerca y con todo lo que hay por comprar de útiles y uniformes escolares, una beca para preescolar y secundaria dará un pago de hasta 1,180 pesos en agosto 2026, por eso acá te decimos qué niños de 3 a 15 años de edad cobran el apoyo, con los requisitos establecidos por el programa social en México.
¿Qué alumnos cobrarán la beca para preescolar y secundaria en agosto 2026?
Los estudiantes de preescolar y secundaria que van a recibir un apoyo económico en agosto son todos aquellos que son beneficiarios del programa Mi Beca Para Empezar 2026, el cual se entrega para niñas y niños que realicen sus estudios en escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México (CDMX).
El pago que van a recibir en agosto no es la beca como tal, sino el apoyo anual para Uniformes y Útiles Escolares 2026, que consta de una ayuda de 970 pesos para preescolar y de 1,180 pesospara secundaria.
Requisitos para cobrar apoyo de becas para preescolar y secundaria en agosto 2026
Los niños de 3 a 15 años que van a recibir la Beca de Uniformes y Útiles Escolares en agosto 2026 son todos los beneficiarios de continuidad de Mi Beca Para Empezar y quienes realizaron su registro al programa a más tardar el pasado 30 de junio 2026.
Hasta ahora, el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) aún no da a conocer las fechas de pago de Mi Beca Para Empezar Uniformes y Útiles Escolares de preescolar y secundaria, lo único confirmado es que el apoyo económico será depositado durante el mes de agosto 2026.
Por mientras, los alumnos que pasan de primaria a primero de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 y ya formaban parte de Mi Beca Para Empezar, desde el viernes 7 de agosto ya pueden acudir por su nueva tarjeta del apoyo para Uniformes y Útiles Escolares. Para saber si te toca obtenerla, en una nota ya te dijimos quiénes reciben su medio de pago.