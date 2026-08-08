Trabajo en AICM Ofrece Infonavit, Caja de Ahorro y Aguinaldo 30 Días: Requisitos

Una aerolínea mexicana abrió una vacante para laborar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como Points of Sales Supervisor MEX, un puesto enfocado en coordinar y supervisar las operaciones de los puntos de venta de la aerolínea.

La empresa Viva Aerobus busca fortalecer su equipo comercial con un perfil orientado al cumplimiento de objetivos y la atención al cliente.

La persona seleccionada será responsable de supervisar al equipo de agentes de ventas, dar seguimiento a las metas comerciales, administrar reportes operativos y garantizar una experiencia de servicio de calidad para los pasajeros. Además, deberá impulsar estrategias que contribuyan al incremento de ingresos y al buen desempeño del personal.

Requisitos para la vacante en el AICM

Para postularse al puesto, Viva solicita que los candidatos cuenten con las siguientes habilidades:

Liderazgo y manejo efectivo de equipos.

Orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

Comunicación efectiva y enfoque en servicio al cliente.

Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones.

Organización, seguimiento y habilidad para trabajar bajo presión.

Entre las principales funciones del puesto se encuentran coordinar la operación diaria del equipo de ventas, supervisar el cumplimiento de indicadores, desarrollar al personal mediante retroalimentación constante, resolver incidencias con pasajeros y administrar reportes de ventas y resultados operativos.

Prestaciones y beneficios que ofrece la empresa

La empresa ofrece un paquete de prestaciones superiores a las de la ley, entre las que destacan:

Prestaciones superiores a las establecidas por la ley.

Fondo de ahorro.

Caja de ahorro.

Aguinaldo de 30 días.

Seguro de gastos médicos mayores.

Seguro de vida.

Asistencia médica familiar en línea las 24 horas.

Beneficio Staff Travel, con vuelos de Viva a precios preferenciales para el trabajador y hasta 12 familiares o personas cercanas.

Acceso a MyIDTravel, programa con tarifas preferenciales en más de 20 aerolíneas.

Convenios con gimnasios, tiendas departamentales, restaurantes, universidades y otros establecimientos.

Ambiente de trabajo con enfoque en inclusión, desarrollo profesional y bienestar de los colaboradores.

La vacante representa una oportunidad para quienes buscan desarrollarse en el sector aeronáutico dentro del AICM, con acceso a prestaciones competitivas y beneficios relacionados con viajes, ahorro y protección social, incluido el acceso a créditos del Infonavit conforme a la legislación laboral vigente.