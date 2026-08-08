Programas sociales

Trabajo en AICM Ofrece Infonavit, Caja de Ahorro y Aguinaldo 30 Días: Requisitos

La vacante está dirigida a personas con experiencia en liderazgo de equipos y atención al cliente

Trabajo en AICM. Foto: AFPTrabajo en AICM. Foto: AFP
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