Infonavit 2026: ¿Qué Pasa Con Mi Casa y Mi Deuda Si Pierdo Mi Trabajo?

Perder el empleo no significa que automáticamente perderás tu casa o que tu deuda con el Infonavit aumentará de forma inmediata. El instituto cuenta con mecanismos para apoyar a los trabajadores que atraviesan por un periodo de desempleo, con el objetivo de proteger su patrimonio y evitar que el crédito se vuelva impagable.

Entre los beneficios disponibles se encuentran la suspensión automática del cobro de mensualidades bajo ciertas condiciones, las prórrogas y el Fondo de Protección de Pagos, conocido también como seguro de desempleo. Estas alternativas buscan que los acreditados tengan un respiro económico mientras consiguen un nuevo empleo formal.

Si pierdes tu trabajo, el Infonavit no te quita la vivienda de inmediato. Dependiendo de las características de tu crédito, podrás acceder a apoyos como el Fondo de Protección de Pagos o a las prórrogas disponibles.

Además, el instituto recomienda revisar los beneficios vigentes en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección Mi Crédito, en la opción Solicitud de reestructuración, donde es posible conocer las alternativas aplicables a cada caso.

¿Qué apoyos ofrece el Infonavit si te quedas sin empleo?

Si contrataste tu crédito a partir de 2009, cuentas con el Fondo de Protección de Pagos (FPP), un seguro de desempleo que permite reducir temporalmente el monto de las mensualidades. Con este beneficio, durante un máximo de seis meses solo pagarás el 10% de tu mensualidad, además de los seguros y comisiones correspondientes, mientras que el resto será cubierto por el Fondo.

Este seguro se integra con las aportaciones equivalentes al 2% de la mensualidad del crédito que realizas mientras mantienes una relación laboral formal. Gracias a ello, al perder el empleo puedes hacer uso de este respaldo para mantener tu financiamiento al corriente.

Prórrogas y cómo consultar tus beneficios

Otra alternativa son las prórrogas, cuyo periodo de duración depende de la fecha en que contrataste tu crédito. Este apoyo suspende temporalmente los pagos bajo las condiciones establecidas por el Infonavit y, de acuerdo con el instituto, se activa de forma automática cuando deja de recibir cuatro pagos continuos.

Para conocer los apoyos disponibles, el monto que deberás cubrir si utilizas el Fondo de Protección de Pagos y los meses que tienes disponibles.