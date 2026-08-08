Programas sociales

Infonavit 2026: ¿Qué Pasa Con Mi Casa y Mi Deuda Si Pierdo Mi Trabajo?

El instituto cuenta con apoyos para quienes se quedan sin empleo y buscan mantener al corriente su crédito de vivienda

Foto: InfonavitFoto: Infonavit
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