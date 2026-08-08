Educación

Examen de Control UNAM: Algunos Aspirantes Deberán Viajar Hasta 5 Horas para Presentarlo

La asignación de sedes lejanas obligará a algunos aspirantes a cubrir gastos extra de transporte, alimentación y hospedaje para presentar el examen

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+