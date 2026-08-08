Examen de Control UNAM: Algunos Aspirantes Deberán Viajar Hasta 5 Horas para Presentarlo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya asignó la fecha, el horario y la sede para los 58 mil 783 aspirantes que deberán presentar un examen de control presencial, luego de que la institución detectara irregularidades durante la aplicación de la prueba de ingreso en línea.

Los aspirantes pudieron consultar sus datos a través del sitio de la UNAM. Sin embargo, algunos se encontraron con que fueron enviados a sedes ubicadas lejos de sus lugares de residencia, lo que implica gastos adicionales de transporte, comida y hospedaje.

Es el caso de Javier Camargo, quien obtuvo un puntaje perfecto para ingresar a la carrera de Medicina en Ciudad Universitaria. El joven vive en Zitácuaro, Michoacán, y recibió la indicación de presentar el examen en León, Guanajuato, una ciudad ubicada a casi cinco horas de su domicilio.

“Yo creí que por mi código postal me iban a mandar a Ciudad de México y al parecer no, me mandaron hasta León, Guanajuato”, relató en entrevista para En Punto con Enrique Acevedo.

Javier deberá acudir el jueves 13 de agosto. Ante la distancia, planea viajar desde el martes y permanecer en León hasta el día de la prueba con el apoyo de un mentor que lo acompañará.

Aspirantes asumirán gastos para acudir a la prueba

Para Javier, el traslado hasta León representa un gasto importante. Estima que deberá desembolsar alrededor de 3 mil pesos entre transporte y otros gastos relacionados con el viaje.

A pesar del costo y la distancia, el aspirante asegura estar preparado para la evaluación y mantiene su objetivo de conseguir un lugar en Medicina.

“Con quedar seleccionado es más que suficiente y que lo puedo lograr, sí, que estoy seguro que lo voy a lograr”, afirmó.

¿Dónde se aplicará el examen de control de la UNAM?

La UNAM distribuyó a los 58 mil 783 aspirantes en cuatro sedes del país. De acuerdo con la información proporcionada a los participantes, no será posible solicitar un cambio de sede.

En León, Guanajuato, serán atendidos 2 mil 777 aspirantes los días 12 y 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

En Oaxaca, Oaxaca, mil 920 aspirantes realizarán la prueba el 13 de agosto en el Hotel San Felipe, localizado en avenida Jalisco No. 15, San Felipe del Agua.

En Tijuana, Baja California, se recibirá a 518 aspirantes el 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

La Ciudad de México concentrará a la mayoría de los participantes, con 53 mil 568 aspirantes. Las pruebas se realizarán del 17 al 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, ubicado en avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.