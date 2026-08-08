Educación

UNAM León: Convocan a revisar “TU SITIO” para el Examen de Control Presencial 2026

A través de un comunicado, se invita a las y los estudiantes de León a revisar “TU SITIO”, habilitado para obtener información sobre la sede asignada

Conoce los detalles para la presentación de esta examen.Foto: SNES UNAM León

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La UNAM León convoca a estudiantes a revisar 'TU SITIO' para el examen 2026.

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