UNAM León: Convocan a revisar “TU SITIO” para el Examen de Control Presencial 2026

Tras varios días de espera, autoridades de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) dieron a conocer a través de un comunicado que las y los aspirantes a presentar el examen de la UNAM León, ya puedan revisar “TU SITIO”.

Lo anterior tiene como finalidad de que los estudiantes puedan conocer los detalles, la hora y la sede para acudir sin problema alguno, el Examen de Control Presencial.

En este apartado, los aspirantes que realizarán el examen pueden ver los detalles a través de "TU SITIO", ubicado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

En este portal, también se indica que en la ciudad de León, Guanajuato, se atenderá a 2 mil 777 aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

Asimismo, en el mismo escrito se exhorta a la comunidad de aspirantes a ingresar con anticipación al portal para verificar su información y presentarse puntualmente en la fecha y hora indicadas, portando la documentación requerida.

Además de León, estos son los estados donde también se aplicará

Es importante destacar que esta aplicación de la prueba considera el registro de un total de 58 mil 783 aspirantes, que fueron distribuidos en cuatro sedes del país bajo el siguiente calendario donde después de León, sigue Oaxaca, Oaxaca, la cual recibirá a mil 920 aspirantes el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco No.15, San Felipe del Agua.

De igual manera, también destaca Tijuana, Baja California, donde se darán cita 518 aspirantes el domingo 16 de agosto; mientras que en la Ciudad de México se concentrará la aplicación para 53 mil 568 aspirantes los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.